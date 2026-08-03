Στιγμές τρόμου έζησε ένας 19χρονος εργαζόμενος σε ψιλικατζίδικο στη Θεσσαλονίκη, όταν έπεσε θύμα βίαιης επίθεσης από δύο νεαρούς, ηλικίας 19 και 17 ετών. Οι δύο δράστες εισέβαλαν ξαφνικά στο κατάστημα και άρχισαν να τον χτυπούν αδίστακτα με γροθιές, κλωτσιές, αλλά και με δύο μεταλλικές ράβδους.

Αμέσως μετά το συμβάν, ο τραυματισμένος 19χρονος διακομίστηκε σε νοσοκομείο της πόλης, όπου και παραμένει για νοσηλεία.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ως πιθανό κίνητρο της άγριας επίθεσης εκτιμώνται οι προσωπικές διαφορές μεταξύ των εμπλεκομένων.

Η αντίδραση των Αρχών ήταν άμεση, καθώς αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τους δύο νεαρούς και προχώρησαν στη σύλληψή τους. Οι συλληφθέντες βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη και αναμένεται να οδηγηθούν στις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές.

Πηγή: thestival