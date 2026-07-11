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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι δικαστικές διαδικασίες για τη φονική επίθεση της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, η οποία στοίχισε τη ζωή στην άτυχη Βάγια Νέστορα και προκάλεσε τον τραυματισμό της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, του πατέρα της και ακόμη δύο ενοίκων.
Η μεταγωγή των τριών κατηγορουμένων στο Δικαστικό Μέγαρο έγινε εν μέσω δρακόντειων μέτρων ασφαλείας, ενώ έξω από το κτίριο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. λόγω συγκέντρωσης αλληλεγγύης από τον αντιεξουσιαστικό χώρο.
Δείτε βίντεο από τη μεταφορά των τριών συλληφθέντων στα δικαστήρια:
Το μοιραίο λάθος μετά την επίθεση: Έβγαλαν τις κουκούλες
Σύμφωνα με πληροφορίες από την έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, ο 29χρονος και η 26χρονη ταυτοποιήθηκαν ως οι φυσικοί αυτουργοί που τοποθέτησαν τους αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς.
Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση έπαιξε ένα σοβαρό λάθος των δραστών κατά τη διαφυγή τους.
Αμέσως μετά την εμπρηστική ενέργεια, οι δύο νεαροί αφαίρεσαν τις κουκούλες τους, χωρίς να αντιληφθούν ότι οι κάμερες ασφαλείας παρακείμενου κτιρίου κατέγραφαν πεντακάθαρα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους.
Παράλληλα, οι αρχές αξιοποίησαν υλικό από κάμερα απέναντι από την πολυκατοικία, προχωρώντας σε πλήρη αντιπαραβολή του ρουχισμού που φορούσαν τόσο κατά την προσέγγιση όσο και κατά την αποχώρησή τους.
Το σπίτι-ορμητήριο δίπλα στην οικογένεια Νέστορα
Κομβικό ρόλο στην επιχείρηση φέρει ο τρίτος συλληφθείς, ένας 24χρονος άνδρας, ο οποίος κατηγορείται ότι παραχώρησε το διαμέρισμά του για να χρησιμοποιηθεί ως «κρησφύγετο» και «ορμητήριο».
Το συγκεκριμένο σπίτι βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από την οικία της οικογένειας Νέστορα.
Όπως προέκυψε, οι δύο φυσικοί αυτουργοί παρέμειναν εκεί το προηγούμενο 24ωρο πραγματοποιώντας κατόπτευση του χώρου, ενώ επέστρεψαν τρέχοντας στο ίδιο σημείο μετά το χτύπημα, προκειμένου να αλλάξουν ρούχα και να εξαφανιστούν.
Το προφίλ των δραστών και η άρνηση των κατηγοριών
Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι είναι γνώριμοι των αρχών για τη δράση τους στον ριζοσπαστικό χώρο. Ο 29χρονος έχει προσαχθεί δύο φορές στο παρελθόν, ενώ η 26χρονη, με καταγωγή από την Αθήνα, είχε προφυλακιστεί τον Φεβρουάριο του 2022 για συμμετοχή στην «Οργάνωση Αναρχική Δράση», η οποία ευθυνόταν για μπαράζ επιθέσεων με γκαζάκια. Η νεαρή είχε διαφύγει στα Χανιά αμέσως μετά το έγκλημα της 1ης Ιουλίου, όπου και συνελήφθη από κλιμάκιο της Αντιτρομοκρατικής και μεταφέρθηκε αεροπορικώς στη Θεσσαλονίκη.
Οι τρείς συλληφθέντες έρχονται αντιμέτωποι με ένα βαρύτατο κατηγορητήριο το οποίο περιλαμβάνει την ανθρωποκτονία με πρόθεση με την επιβαρυντική περίσταση της τρομοκρατικής πράξης, ενώ η έρευνα περιλαμβάνει και σειρά ακόμη αδικημάτων που σχετίζονται με τη δράση της ομάδας.
Παρά το βάρος των στοιχείων και των βίντεο, και οι τρεις συλληφθέντες αρνήθηκαν κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες ενώπιον των αστυνομικών. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στην Εισαγγελία, οδηγούνται στην 3η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, από την οποία αναμένεται να ζητήσουν τριήμερη προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.
Στο μικροσκόπιο η δεύτερη επιχειρησιακή ομάδα
Τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής είναι βέβαια πως τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου έδρασαν δύο διαφορετικές ομάδες, καθώς σημειώθηκαν τρεις επιθέσεις σε διάστημα μικρότερο των 20 λεπτών.
Ενώ η πρώτη ομάδα των τριών συλληφθέντων χτύπησε την οικογένεια Νέστορα, οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό για τον εντοπισμό των μελών της δεύτερης ομάδας, η οποία ευθύνεται για τις παράλληλες εμπρηστικές επιθέσεις στις κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, και του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη.