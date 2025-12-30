Υπό πλήρη έλεγχο έχει τεθεί από την Πυροσβεστική η φωτιά που είχε ξεσπάσει χθες το μεσημέρι σε οικόπεδο με απορρίμματα στην περιοχή της Μίκρας, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Η μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούσαν για να μπορέσουν να τη θέσουν υπό έλεγχο. Εν τέλει, η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο νωρίς το πρωί της Τρίτης 30/12.

Πλέον στο σημείο έχουν μείνει και επιχειρούν μόνο χωματουργικά μηχανήματα, με σκοπό την επιχωμάτωση των καμένων, ώστε να σταματήσουν και οι καπνοί. Υπενθυμίζεται ότι η μεγάλη φωτιά είχε ξεσπάσει χθες το μεσημέρι σε περιοχή δίπλα στη Σχολή Δικαστών. Εκεί υπήρχαν απορρίμματα και άλλα ογκώδη μπάζα τα οποία καίγονταν, με αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα να είναι αποπνικτική σε όλη την περιοχή μέχρι τα ξημερώματα.

