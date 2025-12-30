Υπό πλήρη έλεγχο έχει τεθεί από την Πυροσβεστική η φωτιά που είχε ξεσπάσει χθες το μεσημέρι σε οικόπεδο με απορρίμματα στην περιοχή της Μίκρας, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Η μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούσαν για να μπορέσουν να τη θέσουν υπό έλεγχο. Εν τέλει, η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο νωρίς το πρωί της Τρίτης 30/12.

Εικόνα από την ατμόσφαιρα στην περιοχή που επιβαρύνθηκε με καπνούς

Πλέον στο σημείο έχουν μείνει και επιχειρούν μόνο χωματουργικά μηχανήματα, με σκοπό την επιχωμάτωση των καμένων, ώστε να σταματήσουν και οι καπνοί. Υπενθυμίζεται ότι η μεγάλη φωτιά είχε ξεσπάσει χθες το μεσημέρι σε περιοχή δίπλα στη Σχολή Δικαστών. Εκεί υπήρχαν απορρίμματα και άλλα ογκώδη μπάζα τα οποία καίγονταν, με αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα να είναι αποπνικτική σε όλη την περιοχή μέχρι τα ξημερώματα.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο του TyposThes από το σημείο της φωτιάς:

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Θεσσαλονίκη #μικρά #Φωτιά