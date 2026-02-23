Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε εγκαταλελειμμένο κτίσμα εντός του πρώην στρατοπέδου Κόδρα στην Καλαμαριά. Στην κατάσβεση της φωτιάς που κράτησε όλη τη νύχτα πήραν μέρος 23 πυροσβέστες με 10 οχήματα.

Το κτήριο, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, τυλίχθηκε γρήγορα στις φλόγες, καθώς η πυρκαγιά εξαπλώθηκε σε όλη την έκτασή του.

Η δήμαρχος Καλαμαριάς, Χρύσα Αράπογλου και στελέχη του δήμου βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο της πυρκαγιάς και σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση η δημοτική αρχή «θα συνδράμει με κάθε πρόσφορο μέσο ώστε να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια του συμβάντος και να αποδοθούν οι προβλεπόμενες ευθύνες».

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Δήμος Καλαμαριάς αναφέρει ότι «χάρη στην άμεση και αποτελεσματική επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και την άμεση κινητοποίηση της Πολιτικής Προστασίας και όλων των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου και με την συνδρομή της εθελοντικής ομάδας USAR Hellas, η πυρκαγιά περιορίστηκε εντός του κτηρίου, χωρίς να υπάρξει κίνδυνος για επέκτασή της, ενώ σύντομα τέθηκε υπό έλεγχο».

Δείτε βίντεο του thestival με όσα συνέβησαν στην επιχείρηση κατάσβεσης την νύχτα:

Από τη φωτιά δεν κινδύνεψε ευτυχώς κανείς ενώ οι φλόγες ήταν ορατές για ώρες από μακριά.