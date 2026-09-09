Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 6 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στο Νέο Ρύσιο, στον δήμο Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, καθώς και 1 ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος.

Ο Δήμος Θέρμης συνέδραμε στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αρδευτικό κανάλι και έκαψε απορρίμματα και χόρτα.