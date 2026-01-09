Τον υποχρεωτικό εφοδιασμό των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα (εφόσον δεν φέρουν ειδικά ελαστικά) για τους οδηγούς που θα κινούνται από αύριο με τα οχήματά τους σε όλο το οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, ανακοίνωσε η Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας.

Η ίδια υποχρέωση, που στόχο έχει την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας και πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, ισχύει ήδη για τα οχήματα που κινούνται σε όλο το οδικό δίκτυο της Πέλλας και των Σερρών.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ