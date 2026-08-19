Ένα ιδιαίτερο περιστατικό κλοπής απασχόλησε τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές της Θεσσαλονίκης, όταν ένα ζευγάρι, ηλικίας 42 και 45 ετών, συνελήφθη έχοντας στην κατοχή του 120 παγωτά και 21 μπουκάλια αλκοόλ.

Κατά τον έλεγχο, οι συλληφθέντες αδυνατούσαν να δικαιολογήσουν την προέλευση των εμπορευμάτων, γεγονός που κινητοποίησε αμέσως τις αρχές. Όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, τα προϊόντα είχαν αφαιρεθεί λίγη ώρα νωρίτερα από τοπικό ψιλικατζίδικο.

Η δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης ήταν άμεση, με το Αυτόφωρο να επιβάλλει ποινή φυλάκισης δύο ετών χωρίς αναστολή στον 42χρονο, ο οποίος είχε ήδη επιβαρυμένο παρελθόν σε παρόμοιες έκνομες πράξεις, οδηγώντας τον απευθείας στη φυλακή.

Αντίθετα, η 45χρονη καταδικάστηκε σε έναν χρόνο φυλάκιση με ανασταλτικό χαρακτήρα, με αποτέλεσμα να αφεθεί ελεύθερη μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.