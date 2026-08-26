Είδαν τους τοίχους των σπιτιών τους να γεμίζουν με συνθήματα και μουντζούρες, να βάφονται ξανά και ξανά με σπρέι και, προκειμένου να τα προστατεύσουν από νέους βανδαλισμούς, αποφάσισαν να τα ζωγραφίσουν! Πρόκειται για κατοικίες στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου οι ιδιοκτήτες τους επέλεξαν να δημιουργήσουν τα δικά τους έργα τέχνης, να γεμίσουν τους τοίχους από χρωματιστές βουκαμβίλιες και «άρωμα» Ιαπωνίας, ώστε να αποτρέψουν νέα αντιαισθητικά γκράφιτι.

Τα τελευταία 24ωρα ο τοίχος ενός σπιτιού στον παραδοσιακό οικισμό κλέβει τα βλέμματα των περαστικών καθώς στις δύο πλευρές του έχουν «γεννηθεί» εικόνες από τη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου. «Το Μεγάλο Κύμα έξω από την Καναγκάουα», το διάσημο έργο του Ιάπωνα καλλιτέχνη Χοκουσάι, οι ανθισμένες κερασιές, γνωστές ως σακούρα, ο κόκκινος κύκλος και παραδοσιακά ιαπωνικά σπίτια έχουν ήδη γεμίσει τους εξωτερικούς χώρους της κατοικίας, έχοντας κερδίσει τα φωτογραφικά κλικ.

Η καλλιτέχνις Σούζυ Καμαλιάνι έπιασε στα χέρια της μπογιές και πινέλα για να ζωγραφίσει τον τοίχο, έπειτα από αίτημα των ιδιοκτητών που αγαπούν πολύ την Ιαπωνία και όλοι μαζί επέλεξαν το τελικό σχέδιο. Οι ιδιοκτήτες έλαβαν την απόφαση αυτή για να καλύψουν τα γκράφιτι που κατά καιρούς έκαναν την εμφάνισή τους στο σπίτι τους. Η ίδια η καλλιτέχνις, άλλωστε, τον περασμένο Φεβρουάριο είχε δημιουργήσει ένα άλλο mural σε σπίτι της Άνω Πόλης, ζωγραφίζοντας γλάστρες γεμάτες από λουλούδια και χρωματιστές βουκαμβίλιες και από τότε οι τοίχοι του έμειναν ανέπαφοι.

«Πάντα είχα ενδιαφέρον για τη ζωγραφική, όμως, πιο επαγγελματικά ξεκίνησα το 2009. Δουλεύω σε καμβά, ωστόσο στους τοίχους των σπιτιών η διαφορά είναι το μέγεθος. Η ελευθερία που μου δίνει ένας τοίχος να εκφραστώ δεν συγκρίνεται με έναν καμβά που έχει μικρότερες διαστάσεις», δηλώνει στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η κ. Καμαλιάνι για τα δύο έργα τέχνης που έχει δημιουργήσει σε κατοικίες της Θεσσαλονίκης.

Οι μουντζούρες και τα άναρχα γκράφιτι γενικότερα στην πόλη προβληματίζουν πολύ και τη διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης που παρά τις όποιες επιχειρήσεις καθαρισμού το πρόβλημα παραμένει. «Το μεγαλύτερο ζήτημα το έχει η περιοχή της Άνω Πόλης διότι ως περιοχή έχει μια ιδιωτικότητα, διαθέτει πολλές ισόγειες κατοικίες και για κάποιους τα ντουβάρια είναι καμβάδες διαθέσιμοι προς κακοποίηση. Είναι ένα πρόβλημα τουλάχιστον 15 ετών με τα άναρχα γκράφιτι που μας απασχολεί ιδιαίτερα», προσθέτει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας, Πρόδρομος Νικηφορίδης.

Ο κ. Νικηφορίδης υπογραμμίζει, δε, πως για την αντιμετώπιση της οπτικής ρύπανσης στη Θεσσαλονίκη απαιτείται μία εκστρατεία ενημέρωσης και συμμετοχής του κόσμου, παράλληλα με χορηγίες και δωρεές εταιρειών που διαθέτουν χρώματα για τον καθαρισμό των επιφανειών κ.λπ.

Σημειώνεται πως και εντός της πόλης, κυρίως στο ιστορικό της κέντρο όπου πραγματοποιούνται πορείες, διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις, αρκετοί είναι οι καταστηματάρχες που έχουν επιλέξει να ζωγραφίσουν στα κατεβασμένα στόρια των μαγαζιών τους διάφορες εικόνες. Από τη μία για να υπάρχει μία ζωγραφιά που αρέσει στους ίδιους να βλέπουν και από την άλλη για να τα προφυλάξουν από βανδαλισμούς, μουντζούρες και συνθήματα.

Παράλληλα, ο δήμος Θεσσαλονίκης προχωρά στη δημιουργία μιας ανοικτής βάσης καταγραφής και δικτύωσης καλλιτεχνών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των murals απευθύνοντας ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δημιουργούς. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η συγκρότηση ενός μητρώου καλλιτεχνών με αξιόλογη πορεία, τεκμηριωμένο βιογραφικό και αντιπροσωπευτικό δείγμα έργων, το οποίο θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για μελλοντικές δράσεις δημόσιας τέχνης και εικαστικές παρεμβάσεις στον αστικό χώρο της Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ