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Μια επεισοδιακή καταδίωξη πραγματοποίησαν το βράδυ της Παρασκευής 10 Ιουλίου, δικυκλιστές αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης στην ευρύτερη περιοχή της Πολίχνης.
Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 22χρονος και του έκαναν σαφές σήμα να ακινητοποιήσει το όχημά του για τον καθιερωμένο έλεγχο.
Αντί όμως ο νεαρός να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις, έλαβε την απόφαση να τραπεί σε φυγή. Πάτησε το γκάζι, ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και προσπάθησε να γλιτώσει από τον έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ.
Επικίνδυνοι ελιγμοί, παραβίαση STOP και κόκκινου σηματοδότη
Στην προσπάθειά του να ξεφύγει από τους αστυνομικούς, ο 22χρονος προχώρησε σε μια σειρά από εγκληματικές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Αστυνομίας, ο οδηγός πραγματοποίησε άκρως επικίνδυνους ελιγμούς ανάμεσα σε άλλα οχήματα, παραβίασε με ταχύτητα ερυθρό φωτεινό σηματοδότη και αγνοήσε πλήρως πινακίδα προτεραιότητας «STOP».
Η συμπεριφορά αυτή προκάλεσε αναστάτωση και έντονο κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος ή παράσυρσης πεζών που εκείνη την ώρα κινούνταν στην Πολίχνη.
Οι δικυκλιστές της Τροχαίας ακολούθησαν τη μοτοσικλέτα και, εφαρμόζοντας το κατάλληλο επιχειρησιακό σχέδιο, κατάφεραν να εγκλωβίσουν και να ακινητοποιήσουν τον 22χρονο με απόλυτη ασφάλεια, χωρίς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός.
Ο νεαρός οδηγός συνελήφθη αμέσως και βεβαιώθηκαν σε βάρος του όλα τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα για τις σοβαρές τροχαίες παραβάσεις που διέπραξε.