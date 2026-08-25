Στα χέρια των αστυνομικών Αρχών βρίσκεται ένας 44χρονος άνδρας στη Θεσσαλονίκη, μετά από καταγγελία που υπέβαλε σε βάρος του η 35χρονη εν διαστάσει σύζυγός του.

Σύμφωνα με την κατάθεση του θύματος, ο 44χρονος την εγκλώβισε σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, την χτύπησε στο πρόσωπο και την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις παρά τη θέλησή της, πριν εκείνη καταφέρει να διαφύγει.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (24/08), σε διαμέρισμα που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου το θύμα, με καταγωγή από τη Γεωργία, συνάντησε τον εν διαστάσει σύζυγό της.

Το χρονικό της επίθεσης

Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε η 35χρονη στους αστυνομικούς, η συνάντησή τους μετατράπηκε γρήγορα σε εφιάλτη, καθώς ο 44χρονος εκδήλωσε βίαιη συμπεριφορά.

Ο δράστης, σύμφωνα με την ίδια, την χτύπησε με χαστούκι στο πρόσωπο, της απαγόρευσε την έξοδο από το διαμέρισμα, κρατώντας την εγκλωβισμένη παρά τη θέλησή της, και την εξανάγκασε με τη χρήση σωματικής βίας σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Άμεση κινητοποίηση και σύλληψη

Μόλις η 35χρονη κατάφερε να απεγκλωβιστεί από το διαμέρισμα, μετέβη αμέσως στις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές και κατήγγειλε αναλυτικά τα όσα υπέστη.

Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Τ.Π.Κ.Ε.) εντόπισαν και συνέλαβαν τον 44χρονο το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για βιασμό και παραβίαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης και σήμερα Τρίτη (25/08), αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.