Θετικά είναι τα μηνύματα που έρχονται από το ΠΑΓΝΗ για την κατάσταση της υγείας του 13χρονου, που τραυματίστηκε βαρύτατα σε τροχαίο ατύχημα στις Βούτες Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, ο 13χρονος φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και βρίσκεται διασωληνωμένος στην ΜΕΘ Παίδων του νοσοκομείου. Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του βελτιώνεται μέρα την ημέρα.

«Η κατάσταση της υγείας του 13χρονου είναι καλύτερη ενώ αναμένεται να ξεκινήσει σταδιακά και η αφύπνισή του», ανέφερε ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Γ. Χαλκιαδάκης.

Στο πλευρό του 13χρονου βρίσκεται και η 41χρονη μητέρα του η οποία έλαβε εξιτήριο από το Βενιζέλειο νοσοκομείο καθώς τα τραύματα που είχε υποστεί ήταν ελαφρύτερα. Εξιτήριο έλαβε χθες και ο 27χρονος οδηγός του δεύτερου οχήματος που ενεπλάκη στο τροχαίο στις Βούτες.

Το χρονικό της σφοδρής σύγκρουσης

Όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 7 το βράδυ του Σαββάτου (18/10) όταν δύο οχήματα που κινούνταν στις Βούτες συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά μεταξύ τους. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ένας 13χρονος με τη μητέρα του στα συντρίμμια του ενός οχήματος.

Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με 8 άντρες και από την ΕΜΑΚ που προχώρησαν στον απεγκλωβισμό ενώ ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν το παιδί, την μητέρα και τον οδηγό του άλλου οχήματος μεταφέροντάς τους στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν πως ο 13χρονος φέρει σοβαρά τραύματα με αποτέλεσμα να διασωληνωθεί και να εισαχθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ενώ λίγες ώρες αργότερα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

Τραγική ειρωνεία: το μικρό αγόρι βρέθηκε με την μητέρα του στις Βούτες για να πάρουν την τούρτα των γενεθλίων του, που θα έκοβε σε γιορτή την νύχτα του τροχαίου.

