Ο οδηγός αγώνων Drift Μ.Μ. φέρεται να ήταν ο άνδρας που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα στις Αφίδνες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι. Κατόπιν δε του αλκοτέστ, εξακριβώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς βρέθηκε με 0,50 mg/l.

Το δυστύχημα συνέβη στο ύψος των διοδίων Αφιδνών, στον παράδρομο της Εθνικής Οδού, προκαλώντας καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων. Εκτός από τους δύο νεκρούς, ανασύρθηκαν σοβαρά τραυματισμένοι από τα συντρίμμια των αυτοκινήτων τρεις επιβάτες.

Τα πρώτα στοιχεία αναφέρουν ότι όχημα με πέντε επιβάτες, συγκρούστηκε μετωπικά με τζιπ, στο τιμόνι του οποίου βρισκόταν ο εν λόγω οδηγός αγώνων Drift. Και τα δύο αυτοκίνητα κινούνταν πάνω στη διαχωριστική γραμμή. Ακολούθησαν δύο ακόμη οχήματα που συγκρούστηκαν ελαφρά με τα προπορευόμενα. Στην περιοχή έσπευσαν Πυροσβεστικές δυνάμεις και ασθενοφόρα που απεγκλώβισαν από τα συντρίμμια των δύο οχημάτων που συγκρούστηκαν μετωπικά, έξι άτομα. Τα ασθενοφόρα παρέλαβαν τρεις τραυματίες που διακομίστηκαν στο ΚΑΤ για νοσηλεία, ενώ οι διασώστες ανέσυραν τους δύο νεκρούς.

Ο οδηγός του τζιπ, Μ.Μ., είναι ένας από τους πιο γνωστούς οδηγούς αγώνων Drift. Μπορείτε να τον δείτε παρακάτω να κάνει δηλώσεις μετά από αγώνες.

Απορίας άξιον είναι γιατί η τροχαία σε ένα τόσο σοβαρό παράπτωμα, δηλαδή ο οδηγός να οδηγεί μεθυσμένος και να προκαλεί θανατηφόρο τροχαίο με δύο νεκρούς, δεν έχει δώσει τα στοιχεία του στη δημοσιότητα. Δηλαδή, δύο μέτρα και δύο σταθμά. Και αυτό γιατί με τον Βασίλη Μπισμπίκη βγήκε ανακοίνωση, παρά το ότι ο ίδιος δεν είχε προκαλέσει δυστύχημα αλλά είχε συγκρουστεί με σταθμευμένα οχήματα και μια μάντρα.