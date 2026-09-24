Συναγερμός σήμανε στις Αρχές και το ΕΚΑΒ το μεσημέρι της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου, για δύο άτομα που φαίρεται να εντοπίστηκαν αρχικά χωρίς τις αισθήσεις τους στο Θέατρο Μπάντμιντον.

Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, δύο άτομα απο ιδιωτικό συνεργείο που πραγματοποιούσαν εργασίες στο Μπάντμιντον, στον χώρο όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες κατεδάφισης του Θεάτρου, στο Πάρκο Γουδή, εντοπίστηκαν έχασαν τις αισθήσεις τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, τα άτομα εισέπνευσαν υλικό από πυροσβεστήρες του κτηρίου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών και δεν μπορούσαν να μετακινηθούν από συγκεκριμένο χώρο. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες για τη χορήγηση οξυγόνου, με την κατάσταση της υγείας των δύο εργαζομένων να παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση.

Βίντεο με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τα δύο άτομα:

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ενώ οι άνδρες εντοπίστηκαν από τους πυροσβέστες με τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο. Στο σημείο έχει μεταβεί προληπτικά μηχανή του ΕΚΑΒ.