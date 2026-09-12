Άγριος ξυλοδαρμός σημειώθηκε σήμερα Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, περίπου στις έξι τα ξημερώματα, στο κέντρο της Θήβας.

Σύμφωνα με το radiothiva.gr, το περιστατικό ξεκίνησε στην οδό Δίρκης, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, τρεις άνδρες επιτέθηκαν σ’ έναν άλλον άνδρα, ξένης καταγωγής, κι άρχισαν να τον χτυπούν.

Ο άνδρας που δεχόταν τα χτυπήματα, φαίνεται να προσπάθησε να διαφύγει, όμως η προσπάθειά του δεν στάθηκε ικανή να σταματήσει τους επιτιθέμενους, καθώς οι τρεις άνδρες τον καταδίωξαν στους δρόμους του κέντρου.

Σύμφωνα με μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα, οι δράστες κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το θύμα σε σημείο που βρίσκεται λίγα μέτρα πιο μακριά από την κεντρική πλατεία της Θήβας. Εκεί, συνέχισαν να τον χτυπούν με ιδιαίτερη αγριότητα.

Η ΕΛ.ΑΣ. έσπευσε στο σημείο και αφού έβαλε τέλος στην άγρια επίθεση, προχώρησε στη προσαγωγή των τριών δραστών.