Στη σύλληψη ενός 59χρονου άνδρα ελληνικής καταγωγής, προχώρησαν οι Αρχές το απόγευμα της Παρασκευής (23/10) στη Θήβα, μετά από βίαιη επίθεση που εξαπέλυσε σε 54χρονη και τον σκύλο της στο πάρκο του Χρυσορρόα.

Σύμφωνα με το radiothiva.gr, ο δράστης φέρεται να χτύπησε τη γυναίκα στο κεφάλι, πιθανότατα με κάποιο ξύλο, αφήνοντάς την αιμόφυρτη στο έδαφος.

Περαστικοί έσπευσαν άμεσα να τη βοηθήσουν ειδοποιώντας το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία. Λίγο αργότερα ο 59χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη για σωματική βία.