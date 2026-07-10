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Τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 10 Ιουλίου.
Στον δρόμο Θήβα-Νεοχωράκι, φορτηγό εξετράπη της πορείας του, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.
Άμεσα εκλήθη η Πυροσβεστική Υπηρεσία, με σκοπό να απεγκλωβίσει τον 21χρονο από την καμπίνα του οχήματος. Στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
Οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο δυστύχημα.
Πηγή: Permissos