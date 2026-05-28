Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (28/05) στην Εθνική Οδό Αθηνών –Θεσσαλονίκης.

Το ατύχημα έγινε στα διόδια στο 90ό χιλιόμετρο στο ρεύμα προς Αθήνα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφριά τρία άτομα.

Κατά της 08:00, μια γυναίκα περίπου 45 ετών σταματημένη στα διόδια της Θήβας, δεν περίμενε σε καμία περίπτωση αυτό που της συνέβη. Περιμένοντας να πληρώσει, ένα μαύρο όχημα «καρφώθηκε» με ταχύτητα πάνω στο λευκό ΙΧ της, χωρίς να φρενάρει ποτέ.

Προκλήθηκε έντονη αναστάτωση στο σημείο, καθώς από την σφοδρότητα της σύγκρουσης η γυναίκα και ο οδηγός του μαύρου οχήματος εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους.

Μόνο ο συνοδηγός κατάφερε να απεγκλωβιστεί από το ΙΧ που προκάλεσε τη σύγκρουση. Σημειώνεται πως ο οδηγός και ο συνοδηγός του μαύρου οχήματος είναι περίπου 70 ετών.

Αστυνομία και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο, προκειμένου να μεταφέρουν τους εμπλεκόμενους στο νοσοκομείο με σκοπό την παροχή πρώτων βοηθειών.