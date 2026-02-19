Δύο άνδρες, με καταγωγή από την Εύβοια, έχασαν τη ζωή τους από ηλεκτροπληξία, κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης σε σπίτι, στην οδό Αφροδίτης 51 στη Βάρη. Οι δύο εργαζόμενοι, ηλικίας 21 και 39 ετών, διακομίστηκαν στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος τους. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το ηλεκτρικό ρεύμα χτύπησε τους δύο άνδρες παραμένουν ακόμη υπό διερεύνηση, ωστόσο ο θάνατός τους ήταν ακαριαίος.

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει το Μαντούδι από την τραγική είδηση του θανάτου του 39χρονου Μιχάλη, που διέμενε στη Χαλκίδα. Ο άδικος χαμός του έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση και σοκ σε συγγενείς, φίλους και γνωστούς, καθώς κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι ένας νέος άνθρωπος έφυγε τόσο ξαφνικά από τη ζωή.

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε χθες στην Αθήνα, όπου ο Μιχάλης Φουρκής βρισκόταν για επαγγελματικές εργασίες αλουμινοκατασκευών, μαζί με τον 22χρονο Χρήστο Γιαμαρέλο, με καταγωγή από το Μετόχι. Και οι δύο διέμεναν στη Χαλκίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, οι δύο άνδρες έπαθαν ηλεκτροπληξία κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Ο Μιχάλης Φουρκής τραυματίστηκε θανάσιμα και έχασε τη ζωή του ακαριαία, ενώ ο νεαρός συνάδελφός του μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, όπου, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες τις επόμενες ώρες.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μετοχίου Διρφύων «Όσιος Νικόλαος ο Σικελιώτης» δημοσίευσε συλλυπητήριο μήνυμα:

«Με βαθιά οδύνη και ανείπωτη θλίψη πληροφορηθήκαμε τον άδικο και τραγικό χαμό ενός παιδιού του χωριού μας, καθώς και ενός ακόμη νέου ανθρώπου που συνδέεται με τον τόπο μας. Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να περιγράψουν τον πόνο μιας τέτοιας απώλειας.

Η σκέψη όλων μας βρίσκεται στις οικογένειες, στους οικείους και στους φίλους των παιδιών, που βιώνουν αυτές τις αδιανόητες στιγμές. Σε ένδειξη σεβασμού και πένθους, η προγραμματισμένη εκδήλωση για τα Κούλουμα ακυρώνεται».

Πηγή: Mantoudinews.gr