Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει ο θάνατος ενός νεογέννητου βρέφους, μόλις λίγων ωρών ζωής, το οποίο κατέληξε, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να το σώσουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, το μωρό γεννήθηκε χθες (11/1) σε νοσοκομείο της Ρόδου, ωστόσο αμέσως μετά τον τοκετό, παρουσίασε σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Οι θεράποντες ιατροί έκριναν αναγκαία την άμεση διακομιδή του, σε νοσοκομείο της Κρήτης.

Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση αεροδιακομιδής, με ελικόπτερο Super Puma να μεταφέρει το νεογνό στο Ηράκλειο. Εκεί, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το παρέλαβε και το μετέφερε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Παρά τις συντονισμένες προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών, το νεογνό δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε.