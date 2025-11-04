Θλίψη επικρατεί στα Τρίκαλα, για τον ξαφνικό θάνατο του Αρχιφύλακα Γιώργου Νικλήτσα.

Η Ένωση Αστυνομικών Τρικάλων, προέβη σε σχετική ανακοίνωση:

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε την είδηση της απώλειας του συναδέλφου και μέλους της Ένωσής μας Αρχιφύλακα Νικλήτσα Γεωργίου, ενός εξαίρετου συναδέλφου και ανθρώπου που υπηρέτησε με ήθος, σεβασμό και αφοσίωση στην Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων.

Η απώλεια του Γιώργου, βύθισε στην θλίψη την αστυνομική οικογένεια και όλους όσους είχαμε την τιμή να τον γνωρίσουμε και να συνεργαστούμε μαζί του.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους του, και τους διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα τον λησμονήσουμε ποτέ, και θα είμαστε πάντα δίπλα τους.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει …

Αιωνία του η μνήμη.

Με Τιμή

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Ιωάννης

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΗΤΣΙΚΟΣ Λάμπρος»

Πηγή: tameteora.gr

Π.Π.