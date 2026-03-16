Θλίψη επικρατεί στη Λαμία, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, για τον θάνατο της 27χρονης μητέρας τριών παιδιών, Αργυρούς Μιχαλάκη, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (15/3), στον παράδρομο πριν τον κυκλικό κόμβο στην είσοδο της Λαμίας. Η νεαρή γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και το βράδυ της ίδιας μέρας εξέπνευσε στο Νοσοκομείο Λαμίας, λόγω των βαρύτατων τραυμάτων της.

Μητέρα τριών ανήλικων παιδιών

Η άτυχη γυναίκα ήταν μητέρα τριών μικρών παιδιών και, σύμφωνα με τους οικείους της, μια στοργική μητέρα που αφιέρωνε τη ζωή της στην οικογένειά της. Ο ξαφνικός χαμός της αφήνει πίσω τρία παιδιά, ηλικίας 3, 5 και 7 ετών, τα οποία από τη στιγμή του δυστυχήματος αναζητούν τη μητέρα τους. Ο σύζυγός της βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, προσπαθώντας παράλληλα να διαχειριστεί τόσο τη δική του απώλεια, όσο και τον πόνο των παιδιών τους.

Πώς συνέβη η τραγωδία

Όλα έγιναν λίγα λεπτά μετά τις 16:30 την Κυριακή το απόγευμα, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 27χρονη, κάτω από συνθήκες που ερευνά η Τροχαία Λαμίας, συγκρούστηκε μετωπικά με κινούμενα αντίθετο όχημα με οδηγό Λαμιώτη και συνεπιβάτη το γιο του, ο οποίος πήγαινε για δουλειά σε περιοχή της Ανθήλης.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και η άτυχη γυναίκα, μητέρα τριών παιδιών που διέμενε στη Λαμία με καταγωγή από τα Τρίκαλα, εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του οχήματός της, ενώ ο οδηγός του άλλου οχήματος βρέθηκε τραυματισμένος στα χωράφια δίπλα στο αυτοκίνητό του, που είχε καταλήξει εκτός δρόμου.

Τραυματίας βγήκε από το δεύτερο αυτοκίνητο και ο γιος του οδηγού, έχοντας χτυπήσει στο κεφάλι, ωστόσο η κατάστασή του δεν ήταν σοβαρή.

Δείτε βίντεο από το σημείο του δυστυχήματος

Πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο απεγκλώβισαν την 27χρονη την οποία και παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ δεύτερο ασθενοφόρο μετέφερε και τους άλλους δύο τραυματίες στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Δυστυχώς για την 27χρονη παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά της βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας.

Με πληροφορίες από lamianow, lamiareport