Θλίψη στη Ροδόπη μετά τον θάνατο 14χρονης μαθήτριας Γυμνασίου στις Σάπες, εξαιτίας σοβαρού προβλήματος υγείας που αντιμετώπιζε.

Η άτυχη μαθήτρια, νοσηλευόταν στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Ελπίδα», χωρίς να καταφέρει, παρά τη γενναία μάχη που έδωσε, να κρατηθεί στη ζωή.

Η τοπική εκπαιδευτική κοινότητα, οι συμμαθητές και οι καθηγητές της αδυνατούν να πιστέψουν ότι η χαμογελαστή Ευδοκία έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή.

Οι μαθητές, οι μαθήτριες και ο Σύλλογος Διδασκόντων εκφράζουν τον βαθύ τους πόνο για τον άδικο χαμό της αγαπημένης τους συμμαθήτριας και μαθήτριας της Γ΄ τάξης.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης αποχαιρέτησε τη μαθήτρια με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα:

«Δεν υπάρχει πιο θλιβερό από το να αποχαιρετάς για πάντα ένα παιδί! Ένα παιδί που έφυγε νωρίς, μα άφησε πίσω του φως. Το Γυμνάσιο Δ.Ε. Σαπών πενθεί. Η εκπαίδευση πενθεί. Μια 14χρονη μαθήτριά μας δεν είναι πια μαζί μας. Το χαμόγελό της, η καλοσύνη της, η δύναμή της -όλα θα μείνουν χαραγμένα στις καρδιές μας. Ήταν ένα παιδί γεμάτο ελπίδα, που πάλεψε με αξιοπρέπεια και γενναιότητα. Η τάξη της, οι φίλοι της, οι καθηγητές της, όλοι νιώθουν το κενό που άφησε … Καλό ταξίδι!».