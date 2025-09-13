Η Σχοινούσα αποχαιρετά μία από τις πιο αγαπητές και εμβληματικές μορφές της, τον Γιώργο Κωβαίο, ο οποίος άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στο νησί με τη ζωντάνια, τη λεβεντιά και την αγάπη του για τη ζωή.

Ο Γιώργος Κωβαίος έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί, μετά από νοσηλεία στο νοσοκομείο της Σύρου.

Έγινε γνωστός για τις εμφανίσεις του σε τοπικές γιορτές, όπου χόρευε με την εγγονή του, Ποθητή, ενσαρκώνοντας την παράδοση και το αληθινό πνεύμα της κυκλαδίτικης φιλοξενίας.

«Έφυγε» ο Γιώργος Κωβαίος – Ο χορευταράς παππούς της Σχοινούσας που έγινε σύμβολο ζωής και παράδοσης https://t.co/pGKTIe4b41 μέσω @Naxos Press — Naxospress (@InfoNaxospress) September 13, 2025



Ο 92χρονος άνδρας είχε παραμείνει δραστήριος μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής του.

Παρά τα προβλήματα υγείας που τον ταλαιπωρούσαν, κατάφερε να συμμετάσχει ξανά πριν λίγους μήνες στην ετήσια Γιορτή Φάβας στη Σχοινούσα, χορεύοντας με δύναμη και ενθουσιασμό.

Η μοναδική στιγμή, όπου χόρεψε μπάλο με την εγγονή του, έγινε viral και συγκίνησε όχι μόνο τη Σχοινούσα, αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα.

Ο Σύλλογος Σχοινουσιωτών αποχαιρέτησε τον αγαπημένο τους συγχωριανό με μια συγκινητική ανάρτηση, αναφέροντας:

«Ήταν για όλους μας παράδειγμα ζωντάνιας, λεβεντιάς και αγάπης για τη ζωή.

Η απουσία του θα είναι βαριά για το νησί μας, αλλά η μνήμη του θα μείνει για πάντα ζωντανή σε κάθε γιορτή, σε κάθε χορό, σε κάθε χαμόγελο που θα θυμίζει το πνεύμα του.»

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί αύριο, 14 Σεπτεμβρίου, στις 14:30, στον ιερό ναό της Παναγίας της Ακαθης στη Σχοινούσα.