Η οικογένεια του ΕΚΑΒ και η κοινωνία της Μεσσηνίας αποχαιρετούν έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με αυταπάρνηση, σεμνότητα και ψυχή το καθήκον.

Ο Δημήτρης Μητρόπουλος, διασώστης του ΕΚΑΒ, έφυγε από τη ζωή στις 18 Οκτωβρίου 2025, ύστερα από πολύμηνη μάχη, μετά το τροχαίο ατύχημα που είχε την 1η Σεπτεμβρίου εν ώρα καθήκοντος, οδηγώντας τη μηχανή του ΕΚΑΒ στην Καλλιθέα, καθώς επέστρεφε από συμβάν.

Καταγόταν από τη Μεσσήνη και το φετινό καλοκαίρι υπηρέτησε για έναν μήνα στη Μεσσηνία, αποσπασμένος στο ΕΚΑΒ Καλαμάτας.

Στο σύντομο αυτό διάστημα, συμμετείχε σε δεκάδες περιστατικά, αφήνοντας πίσω του σεβασμό, συγκίνηση και βαθιά εκτίμηση για τον επαγγελματισμό και τον χαρακτήρα του.

Οι συνάδελφοί του μιλούν για έναν άνθρωπο πάντα ψύχραιμο, χαμογελαστό και πρόθυμο να βοηθήσει, έναν διασώστη που «ζούσε» τη δουλειά του.

Τον αποχαιρετούν με λόγια που συγκινούν:

«Σήμερα η οικογένεια του ΕΚΑΒ θρηνεί.

Ένας δικός μας άνθρωπος, γεμάτος πάθος και αγάπη για τη δουλειά του, έφυγε την ώρα που υπηρετούσε το καθήκον.

Έδινε ό,τι είχε και δεν είχε για να σώσει άλλους.

Και αυτή τη φορά, έδωσε το πολυτιμότερο που είχε – τη δική του ζωή.