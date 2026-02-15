Απέραντη η θλίψη στην τοπική κοινωνία του Αγρινίου από τον αιφνίδιο θάνατο 45χρονου άνδρα, πατέρα δυο ανήλικων παιδιών, το βράδυ του Σαββάτου (14/2).

Άμεση η παρέμβαση των διασωστών

Ο 45χρονος μεταφέρθηκε χωρίς σφυγμό από το διαμέρισμά του στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου και παρά την άμεση παρέμβαση των διασωστών, που προχώρησαν σε διασωλήνωση και ΚΑΡΠΑ, δεν ανταποκρίθηκε, σύμφωνα με ρεπορτάζ του sinidisi. Όπως σημειώνεται, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για καρδιακή ανακοπή.

Πατέρας δυο ανήλικων παιδιών

Ο άτυχος άνδρας εργαζόταν ως επαγγελματίας οδηγός. Ήταν πατέρας δύο ανήλικων παιδιών, γεγονός που καθιστά την τραγωδία ακόμη πιο οδυνηρή για την οικογένειά του και την τοπική κοινωνία.

Πηγή: synidisi