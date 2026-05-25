Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση παράνομης διακίνησης οπλισμού που αποκαλύφθηκε στη Θράκη, μετά από συντονισμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων, τα οποία κατηγορούνται για διακεκριμένη οπλοκατοχή, ενώ στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκεται πιθανή σύνδεση του κυκλώματος με εγκληματικές οργανώσεις Τούρκων υπηκόων.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 23/5, ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών που είχαν συγκεντρώσει οι αστυνομικές υπηρεσίες σχετικά με ύποπτες κινήσεις ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στην εισαγωγή και μεταφορά παράνομου οπλισμού προς την ελληνική επικράτεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, τελικοί αποδέκτες των όπλων φαίνεται πως ήταν ομάδες που συνδέονται με την τουρκική μαφία και δραστηριοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Το επιχειρησιακό σκέλος ανέλαβε το Τμήμα Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, το οποίο είχε θέσει υπό παρακολούθηση τις κινήσεις των υπόπτων. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε εξονυχιστικό έλεγχο του οχήματος και στο πορτμπαγκάζ εντόπισαν έναν ταξιδιωτικό σάκο, μέσα στον οποίο ήταν κρυμμένα 25 πιστόλια. Τα όπλα ήταν επιμελώς συσκευασμένα μαζί με τους γεμιστήρες τους σε διαφανείς νάιλον συσκευασίες, στοιχείο που – σύμφωνα με αστυνομικές πηγές – δείχνει οργανωμένο τρόπο μεταφοράς και διακίνησης.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι τα πιστόλια δεν έφεραν αριθμούς σειράς, διακριτικά κατασκευαστή ή άλλα αναγνωριστικά στοιχεία.

Πρόκειται για τα λεγόμενα «ghost guns» ή «όπλα φαντάσματα», τα οποία θεωρούνται εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν και να ταυτοποιηθούν, καθώς δεν μπορούν εύκολα να συνδεθούν με εργοστάσιο παραγωγής ή νόμιμο αγοραστή. Η χρήση τέτοιου τύπου οπλισμού απασχολεί έντονα τις διωκτικές Αρχές διεθνώς, καθώς συνδέεται συχνά με οργανωμένο έγκλημα, συμβόλαια θανάτου και διασυνοριακά κυκλώματα λαθρεμπορίου.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα των αστυνομικών προέκυψε η εμπλοκή και δεύτερου προσώπου στην υπόθεση. Ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., φέρεται να ήταν το πρόσωπο που είχε παραδώσει τόσο το όχημα όσο και τον οπλισμό στον πρώτο συλληφθέντα, ο οποίος είχε αναλάβει τη μεταφορά.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης οι Αρχές κατέσχεσαν συνολικά 25 πιστόλια και ισάριθμους γεμιστήρες, ενώ στα χέρια των αστυνομικών πέρασαν ακόμη πέντε κινητά τηλέφωνα και δύο κάρτες SIM, τα οποία αναμένεται να εξεταστούν προκειμένου να εντοπιστούν επαφές, συνομιλίες και πιθανές διαδρομές του κυκλώματος. Παράλληλα κατασχέθηκε και το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά του παράνομου φορτίου.

Τα όπλα πρόκειται να αποσταλούν στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, όπου θα υποβληθούν σε βαλλιστικές και εργαστηριακές εξετάσεις. Οι ειδικοί θα επιχειρήσουν να διαπιστώσουν εάν τα συγκεκριμένα πιστόλια έχουν χρησιμοποιηθεί σε εγκληματικές ενέργειες στο παρελθόν ή αν συνδέονται με άλλες ανοιχτές υποθέσεις παράνομης διακίνησης όπλων.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται ενώπιον του εισαγγελέα, την ώρα που οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι αστυνομικές υπηρεσίες εξετάζουν το ενδεχόμενο ύπαρξης ευρύτερου δικτύου που δραστηριοποιείται στη μεταφορά και προώθηση οπλισμού από και προς την Ελλάδα, με διασυνδέσεις σε κυκλώματα του οργανωμένου εγκλήματος στην Τουρκία και τα Βαλκάνια.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως αναφέρει η Ελληνική Αστυνομία με ανακοίνωση που εξέδωσε, τα δύο άτομα τουρκικής υπηκοότητας που συνελήφθησαν είχαν τοποθετήσει τα πιστόλια σε τσάντα εβρισκόμενη στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου:

«Από αστυνομικούς την Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθησαν, απογευματινές ώρες του Σαββάτου, 23 Μαΐου 2026, σε περιοχές της Θράκης, -2- άτομα, που κατηγορούνται για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής.

Ειδικότερα, από το Τμήμα Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Θράκης για τον εντοπισμό προσώπων που δραστηριοποιούνται στην παράνομη εισαγωγή και διακίνηση όπλων στη χώρα, με σκοπό τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων υπηκόων Τουρκίας.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ο ένας εκ των κατηγορουμένων. Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο όχημα, βρέθηκε στο πορτ-μπαγκάζ ταξιδιωτικός σάκος που περιείχε -25-πιστόλια.

Τα εν λόγω όπλα καθώς και οι αντίστοιχοι γεμιστήρες τους ήταν συσκευασμένα σε διαφανείς νάιλον συσκευασίες, ενώ δεν έφεραν διακριτικά στοιχεία κατασκευαστή ή άλλες ενδείξεις αναγνώρισης (όπλα «φαντάσματα»).

Από την επακόλουθη προανακριτική διαδικασία προέκυψε η εμπλοκή και του δεύτερου κατηγορούμενου, ο οποίος συνελήφθη με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Αλεξανδρούπολης, καθώς φέρεται να παρέδωσε το όχημα και τον οπλισμό στον συλληφθέντα οδηγό.

Συνολικά από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-25- πιστόλια,

-25- γεμιστήρες,

-5- κινητά τηλέφωνα και -2- κάρτες sim.

Επιπλέον, κατασχέθηκε και το όχημα, ως μέσο τέλεσης εγκληματικών πράξεων.

Τα όπλα θα αποσταλούν στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εργαστηριακές εξετάσεις.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής δραστηριότητας, καθώς και τυχόν διασυνδέσεων με άλλες υποθέσεις παράνομης διακίνησης οπλισμού.»

Δεύτερη περίπτωση εισαγωγής όπλων από τη Τουρκία σε λίγες ημέρες

Θυμίζουμε ότι στις 17/5 ένα ανδρόγυνο τουρκικής υπηκοότητας συνελήφθη στη Λέσβο μεταφέροντας μεγάλη ποσότητα σφαιρών.

Συγκεκριμένα, Οι δύο Τούρκοι μετέφεραν 201 σφαίρες 9 χιλιοστών κρυμένες στο όχημα τους

Το ζευγάρι των Τούρκων καταδικάστηκε σε φυλάκιση 28 μηνών και 25 μηνών αντίστοιχα.