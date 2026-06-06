Στη σύλληψη τριών διακινητών μεταναστών προχώρησαν αστυνομικοί των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ροδόπης.

Οι συλληφθέντες εντοπίστηκαν σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις σε οδικούς άξονες του Έβρου και της Ροδόπης, να προωθούν συστηματικά στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες που δεν διέθεταν αστυνομικά έγγραφα.

Οι επιχειρήσεις στήθηκαν με τη συνδρομή των τοπικών Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης σε συνεργασία με τη Frontex.

Η πρώτη περίπτωση καταγράφηκε στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα Κήπων-Αλεξανδρούπολης, όπου οι αρχές ακινητοποίησαν για έλεγχο ένα ύποπτο ΙΧ αυτοκίνητο. Όπως διαπιστώθηκε, οδηγός του οχήματος ήταν μια γυναίκα, η οποία μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα πέντε μη νόμιμους μετανάστες.

Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Ορμενίου-Αρδανίου. Αυτή τη φορά οι αστυνομικοί συνεργαζόμενοι με δυνάμεις της Frontex, προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα ο οποίος οδηγούσε επιβατικό αυτοκίνητο, με το οποίο μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας έξι μη νόμιμους μετανάστες.

Η τρίτη σύλληψη πραγματοποιήθηκε σε επαρχιακή οδό της Ροδόπης όπου ένα ακόμη ΙΧ αυτοκίνητο εντοπίστηκε από τις αρχές ο οδηγός του οποίου συνελήφθη , καθώς διαπιστώθηκε ότι μετέφερε παράνομα πέντε μη νόμιμους μετανάστες.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση και των τριών οχημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για τη λαθραία μεταφορά, καθώς και των κινητών τηλεφώνων των δραστών.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους για παράνομη διακίνηση αλλοδαπών, αναμένεται να οδηγηθούν στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.