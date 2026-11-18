Όταν η λογική… σταματά. Η φράση αφορά έναν 51χρονο οδηγό, ο οποίος έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην περιοχή των Θρακομακεδόνων, ενώ έκανε επικίνδυνους ελιγμούς.

Στο πίσω κάθισμα είχε τα δύο ανήλικα παιδιά του, κάτω των 10 ετών.

Υπό τους ήχους μουσικής ο… ραλίστας κινείτο από δρόμο σε δρόμο και στη συνέχεια αναρτούσε το υλικό στον λογαριασμό του στο διαδίκτυο, όπως φαίνεται και στο σχετικό βίντεο.

Αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 51χρονο με την ακριβή Πόρσε και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, προτροπή σε τέλεση αδικήματος και έκθεση ανηλίκου.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.