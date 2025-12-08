Μαθητής στους Θρακομακεδόνες έπαθε ηλεκτροπληξία από γυμνό καλώδιο σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο μαθητής μεταφέρθηκε από τους γονείς του στο Νοσοκομείο και στη συνέχεια έγινε επίσημη καταγγελία από τον Σύλλογο Γονέων.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Συλλόγου:

«Με αφορμή το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε την Πέμπτη 4/12, όπου μαθητής του Σχολείου μας υπέστη ηλεκτροπληξία αγγίζοντας εκτεθειμένο καλώδιο κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, νιώθουμε την ανάγκη να δράσουμε συλλογικά και υπεύθυνα. Ο μαθητής μεταφέρθηκε από τους γονείς του στο Νοσοκομείο και στη συνέχεια έγινε επίσημη καταγγελία του γεγονότος.

Το δεκαπενταμελές, με την στήριξη του Συλλόγου Γονέων, αποφάσισε να προβεί σε κατάληψη–διαμαρτυρία την Δευτέρα 8/12 με βασικό αίτημα το αυτονόητο: ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον για τα παιδιά μας.

Από την αρχή της Σχολικής Χρονιάς έχουν αποσταλεί γραπτές ενημερώσεις προς τις αρμόδιες Αρχές σχετικά με τη σοβαρότητα του προβλήματος, ύστερα από συνεργασία της Διεύθυνσης, του Δεκαπενταμελούς και του Συλλόγου Γονέων. Παρ’ όλα αυτά, η κατάσταση παραμένει επικίνδυνη.

Δεν μπορούμε πλέον να δείξουμε άλλη ανοχή.

Τώρα είναι η στιγμή να σταθούμε όλοι μαζί ενωμένοι και να απαιτήσουμε τις άμεσες ενέργειες που χρειάζονται για τη θωράκιση της ασφάλειας του Σχολείου μας.

Σας καλούμε θερμά να δώσετε το παρών στη διαμαρτυρία και να στηρίξετε την προσπάθεια των παιδιών και της Σχολικής Κοινότητας.

Επιπλέον, ο Σύλλογος Γονέων θα απευθύνει επίσημο κάλεσμα και στα ΜΜΕ, προκειμένου να υπάρξει ευρύτερη ενημέρωση και πίεση για την άμεση επίλυση των προβλημάτων.

Με εκτίμηση,

Ο Σύλλογος Γονέων».

Ο πατέρας του μαθητή μίλησε στο ΣΚΑΙ και είπε τα εξής: «Πήγαμε στο Νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Έπρεπε να είμαστε σίγουροι ότι η καρδιά του δεν έχει υποστεί βλάβη. Μετά υποβάλαμε Μήνυση κατ’ Αγνώστων, γιατί οι ευθύνες υπάρχουν και πρέπει να αποδοθούν.

Ο Διευθυντής έχει ενημερώσει πολλές φορές τον Δήμο, το πρόβλημα είναι γνωστό εδώ και χρόνια».

Λίγο αργότερα, ο μαθητής που έπαθε ηλεκτροπληξία περιέγραψε αναλυτικά το περιστατικό.

«Την Πέμπτη είχαμε Γυμναστική και άρχισε να βρέχει. Με δύο συμμαθητές μου πήγαμε κάτω από ένα υπόστεγο. Εκεί είδα με την άκρη του ματιού μου κάτι να κρέμεται. Ήταν ένα γυμνό καλώδιο από το ταβάνι. Το άγγιξα και ένιωσα το ρεύμα να με διαπερνά. Δεν το είχα ξανανιώσει ποτέ. Δεν γίνεται σε κανένα Σχολείο παιδί να κινδυνεύει έτσι. Το Σχολείο μας είναι σε άθλια κατάσταση. Πέρυσι κάναμε κατάληψη για προβλήματα στον ηλεκτρολογικό πίνακα. Τα προβλήματα συνεχίζονται και τρέχουν. Δεν γίνεται καμία ουσιαστική πράξη από τον Δήμο», δήλωσε ο μαθητής που υπέστη ηλεκτροπληξία.

«Τώρα είμαι καλά, γιατί δεν διαπέρασε στην καρδιά το ρεύμα, αλλά ήταν κάτι πολύ φοβερό και έπρεπε να πάω στο Νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους», είπε κλείνοντας.

Η Υπουργός Παιδείας επικοινώνησε με τον Δήμαρχο Αχαρνών

Επικοινωνία με τον Δήμαρχο Αχαρνών, Σπύρο Βρεττό, είχε νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, προκειμένου να ενημερωθεί αναλυτικά για τις ενέργειες των αρμοδίων σχετικά με το περιστατικό γυμνού καλωδίου που εντοπίστηκε σε χώρο σχολικής μονάδας στην περιοχή των Θρακομακεδόνων.

Σύμφωνα με πηγές που πρόσκεινται στην ηγεσία του Υπουργείου, η ενημέρωση που παρείχε στο Υπουργείο η Διεύθυνση του Σχολείου ανέφερε ότι σήμερα, το πρωί της Δευτέρας, μετέβη στη σχολική μονάδα ηλεκτρολόγος του Δήμου, ο οποίος προχώρησε άμεσα στις αναγκαίες επισκευές και στην αποκατάσταση του προβλήματος.

Στη συνέχεια, τον χώρο επισκέφθηκε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Θρακομακεδόνων, ως εξειδικευμένος επιστήμων (ηλεκτρολόγος-μηχανολόγος), προκειμένου να πραγματοποιηθεί διεξοδικός έλεγχος και να εξεταστούν συνολικά τα ηλεκτρολογικής φύσεως ζητήματα που κατά καιρούς παρουσιάζονται στο κτηριακό συγκρότημα του Γυμνασίου.

Τέλος, από πλευράς Υπουργείου σημειώνεται, ότι καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας η Υπουργός παραμένει σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο, τη Διεύθυνση του Σχολείου καθώς και τον γενικό γραμματέα του ΥΠΑΙΘΑ.