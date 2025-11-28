Θρασύτατη διάρρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα στο ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας, όταν τρία άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους εισέβαλαν σε κοσμηματοπωλείο στην οδό Αιπύτου.

Οι δράστες εμφανίστηκαν στις 02:50 τα ξημερώματα και, χρησιμοποιώντας ειδικό εργαλείο, έκοψαν το εξωτερικό μεταλλικό ρολό ασφαλείας, ανοίγοντας τρύπα στο κάτω μέρος του.

Η διαδικασία διήρκεσε περίπου 10 λεπτά. Στη συνέχεια έσπασαν τη βιτρίνα, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί ο συναγερμός του καταστήματος. Οι δύο από τους τρεις μπήκαν στο εσωτερικό, όπου παρέμειναν μόλις για 20 δευτερόλεπτα, αρπάζοντας όσα κοσμήματα πρόλαβαν.

Ο τρίτος συνεργός κρατούσε «τσίλιες» έξω από το κατάστημα. Αμέσως μετά, και οι τρεις διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η αξία των κλοπιμαίων κοσμημάτων υπολογίζεται σε 30.000–40.000 ευρώ.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται αύξηση κλοπών σε οικίες και καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή, με τους πολίτες να εκφράζουν έντονο προβληματισμό.

Πηγή: ΕΡΤ