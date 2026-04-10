Στη σύλληψη ενός 68χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά τη Μεγάλη Πέμπτη, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης, κατά τη διάρκεια ελέγχου της Τελωνειακής Υπηρεσίας μετά την άφιξη του 68χρονου από χώρα του εξωτερικού στο αεροδρόμιο Χανίων, βρέθηκαν κρυμμένα επιμελώς στις αποσκευές του και κατασχέθηκαν: 8 γεμιστήρες πυροβόλων όπλων με τρία ελατήρια, 2 κορμοί πυροβόλων όπλων, 4 συσκευές γεωεντοπισμού, ενώ επιπλέον βρέθηκαν κοσμήματα και τιμαλφή για τα οποία δεν είχε πραγματοποιηθεί δήλωση στις Τελωνειακές αρχές, από τις οποίες επίσης δεσμεύθηκε το χρηματικό ποσό των 29.925 ευρώ και 1.603 δολαρίων Αμερικής για περαιτέρω διερεύνηση περί του νομίμου της κατοχής.

Ωστόσο, το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης, μετά από έρευνα που πραγματοποίησε η αστυνομία στο σπίτι του 68χρονου στα Χανιά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επικρουστήρας πολεμικού τυφεκίου, φακός με προσαρμοσμένο λέιζερ για πυροβόλο όπλο, εκκενωτής ρεύματος (taser) προσαρμοσμένο σε φακό, όπως δημοσίευσε το zarpanews.gr.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.