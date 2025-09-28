Ρεπορτάζ: Χρήστος Μαζάνης

Συνεχίζονται για πέμπτη ημέρα οι έρευνες για τον αγνοούμενο Μπάμπη Καράμπαλη στη Λευκάδα, ο οποίος έχει να δώσει σημάδια ζωής από την περασμένη Τρίτη 23/9, το βράδυ.

Η εξαφάνισή του δηλώθηκε επίσημα στις Αρχές την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου και από εκείνη την ημέρα, Αστυνομία αλλά και Πυροσβεστική έχουν κινητοποιηθεί προκειμένου να τον εντοπίσουν. Στις έρευνες συμμετείχαν και άνδρες της 5ης ΕΜΑΚ που έφτασαν στην περιοχή από τα Γιάννενα.

Ωστόσο την Παρασκευή το μεσημέρι, έφτασε στο νησί η ομάδα της «Anubis» με τους ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, η οποία συνδράμει στις έρευνες έπειτα από επίσημο διορισμό από τις Αστυνομικές Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Zougla.gr, η ομάδα έχει αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή πέριξ του Καλαμιτσίου, με συνολικά 12 εκπαιδευμένους σκύλους αναζήτησης ζωντανών αλλά και νεκρών.

Συγκεκριμένα συμμετέχουν οι σκύλοι αναζήτησης ζωντανών , «Oscar», «Lima», «Logan», «Helly», «Nala», «Enzo» , «Tango» «Delta» και «Goul», αλλά και οι σκύλοι αναζήτησης νεκρών «Mollie», «Εcho» και «Corda».

Από τους συγγενείς του, δημοσιοποιήθηκε η παρακάτω φωτογραφία προκειμένου αν τον έχει δει κάποιος να επικοινωνήσει μαζί τους.

Οι χειριστές της «Αnubis» με τους εκπαιδευμένους σκύλους, οργώνουν την ευρύτερη περιοχή προκειμένου να εντοπίσουν τον 63χρονο, ψάχνοντας ακόμα και σε χαράδρες.

Η τελευταία συνομιλία με τον αδερφό του πριν εξαφανιστεί

Ο αδερφός του 63χρονου Μάκης Καράμπαλης, μίλησε στο Zougla.gr για την τελευταία συνομιλία που είχε με τον αδελφό του πριν εκείνος εξαφανιστεί.

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων, μίλησαν την Τρίτη 23/9 γύρω στις 21.00 και τον άκουσε μια χαρά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, την ίδια ημέρα, το βράδυ, ένας υπάλληλος ενός ξενοδοχείου είδε τον αδελφό του να κατευθύνεται προς την παραλία. Ο ίδιος φέρεται να έχει καταθέσει στις Αρχές πως μίλησε με τον αγνοούμενο και ότι ήταν συναισθηματικά φορτισμένος.

Ακούστε όλα όσα είπε:

Ο Μπάμπης Καράμπαλης έμενε μόνος του στο σπίτι του στο Καλαμίτσι, ενώ δεν είχε γυναίκα και παιδιά παρά μόνο δύο αδέλφια, τον Μάκη και τον Ευρυβιάδη.

Περισσότερες φωτογραφίες από τις έρευνες: