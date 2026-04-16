Αναστάτωση προκλήθηκε στη τοπική κοινωνία της Ρόδου με άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε απαγχονισμένος σε ξενοδοχείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στις 7 παρά τέταρτο το πρωί της Πέμπτης, ένας 70χρονος βρέθηκε νεκρός και κρεμασμένος από μπαλκόνι ξενοδοχείου.

Η τραγωδία αποκαλύφθηκε από τουρίστες που διέμεναν στο συγκεκριμένο κατάλυμα διαμονής που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, στην περιοχή Νοχώρι της πόλεως Ρόδου.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι Αρχές του νησιού, οι οποίες εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Το σενάριο που επικρατεί είναι να έβαλε ο ίδιος ο 70χρονος τέλος στη ζωή του.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

