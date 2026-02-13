Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση με την απανθρακωμένη σορό 48χρονου στην Πιερία. Οι Αρχές ερευνούν σοβαρά το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας μετά τα ιατροδικαστικά πορίσματα.

Ο αγρότης βρέθηκε νεκρός μέσα στο αγροτικό του όχημα στην περιοχή της Σφενδάμης το πρωί της περασμένης Παρασκευής 6 Φεβρουαρίου.

Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε από έναν άνδρα, ο οποίος τον βρήκε ξαπλωμένο στη θέση του συνοδηγού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 48χρονος ζούσε όταν ξέσπασε η πυρκαγιά στο όχημα του.

Δείτε βίντεο από το αγροτικό που βρέθηκε απανθρακωμένος ο 48χρονος:

Το περίεργο της υπόθεσης είναι πως διαπιστώθηκε ότι του έλειπαν τα μπροστινά του δόντια. Πέρα από τα δόντια, προβληματισμό έχει προκαλέσει ότι έλειπε και ένα τμήμα από τον λαιμό του άνδρα.

Πρόκειται για το υοειδές οστό, το οποίο είναι δύσκολο να αφαιρεθεί, αλλά και να καεί. Παράλληλα, ιατροδικαστής διαπίστωσε ένα περίεργο εύρημα στο κεφάλι, μια αιμορραγική διήθηση. Κάτι τέτοιο είναι πιθανό να έχει προκληθεί από χτύπημα.

Ακόμη, στην κοιλιά του άνδρα εντοπίστηκε ένα κίτρινο άοσμο υγρό, το οποίο δόθηκε για τοξικολογικές εξετάσεις.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι πριν φύγει από τη ζωή ο αγρότης είχε επισκεφτεί βενζινάδικο και αγόρασε δύο μπιτόνια βενζίνης για γεωργικές εργασίες. Τα μπιτόνια αυτά δεν βρέθηκαν ολόκληρα στο σημείο της τραγωδίας, παρα μόνο τα καπάκια τους.

Συνεπώς, βάσει των παραπάνω δεδομένων δεν πρόκειται για ατύχημα και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από ΕΡΤNews, Ο Ντελάλης