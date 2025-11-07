Στα Σκούρτα της Βοιωτίας, μέσα σε όχημα που είχε κλαπεί βρέθηκε απανθρακωμένος ένας άνδρας δεμένος με χειροπέδες στα χέρια, στο πίσω κάθισμα.

Το όχημα είχε κλαπεί από περιοχή της Αττικής τον Μάιο και διέθετε πλαστές πινακίδες. Δεν φαίνεται να έχει καεί πολύ πρόσφατα. Στο σημείο έσπευσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), το ελληνικό FBI.

Δεν έχει υπάρξει ακόμα ταυτοποίηση της σορού. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Το αυτοκίνητο και την απανθρακωμένη σορό βρήκε ένας κυνηγός.