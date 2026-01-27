Σε θρίλερ εξελίχθηκε εξαφάνιση 46χρονης στη Θεσσαλονίκη. Ο δράστης ομολόγησε ότι την σκότωσε.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από αστυνομικές πηγές, ο 52χρονος προσήχθη και υποστήριξε ότι τον Οκτώβριο του 2024, στο υπόγειο του σπιτιού του στη Θεσσαλονίκη βρισκόταν με την 46χρονη η οποία φώναζε μιλώντας στο τηλέφωνο και για την κάνει να σωπάσει της έκλεισε το στόμα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Στη συνέχεια, όπως είπε, πέταξε τη σορό της σε κάδο απορριμμάτων.

Εξάλλου, στο δώμα του σπιτιού του βρέθηκε σορός 41χρονης γυναίκας σε προχωρημένη σήψη και ερευνάται τυχόν εμπλοκή του 52χρονου στον θάνατό της. Ο ίδιος δήλωσε ότι τον Ιούλιο του 2025 η 41χρονη, η οποία επίσης αναζητούνταν, έκανε χρήση ναρκωτικών, κοιμήθηκε με φίλο του και δεν ξύπνησε ποτέ. Η δεύτερη αυτή περίπτωση ερευνάται από ιατροδικαστή.

Η δήλωση της εξαφάνισης της 46χρονης έγινε τον Φεβρουάριο του 2025 στην Ασφάλεια Αλεξανδρούπολης, ενώ η οικογένεια της υποστηρίζει πως τα ίχνη της γυναίκας είχαν χαθεί από τον Σεπτέμβριο του 2024.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές φοβούνται ότι πρόκειται για διπλό έγκλημα, καθώς ο ίδιος δράστης φέρεται να έχει δολοφονήσει ακόμα μία γυναίκα. Το καλοκαίρι του 2025 βρέθηκε νεκρή στο δώμα του σπιτιού του μία 42χρονη, αφού πρώτα είχε γίνει δήλωση εξαφάνισης της τον Ιούλιο.

Η δολοφονία της 46χρονης

Ο 52χρονος υποστήριξε πως με την 46χρονη έκαναν μαζί χρήση ναρκωτικών στο υπόγειο του. Σημειώνεται πως μαζί τους ήταν ακόμη ένας άντρας, επίσης χρήστης.

Σε κάποιο σημείο της συνάντησης τους, η 46χρονη μίλησε στο κινητό της και ξεκίνησε να φωνάζει. Λίγη ώρα αργότερα, σύμφωνα με τα λεγόμενα του δράστη μαζί με τον άλλον άντρα της έκλεισαν το στόμα και πέθανε από ασφυξία. Τη σορό της την πέταξαν στα σκουπίδια.

Η δεύτερη νεκρή γυναίκα

Ο 52χρονος για την δεύτερη νεκρή γυναίκα υποστήριξε ότι πήγαν μαζί για ύπνο στο υπόγειό του και δεν ξύπνησε ποτέ.

Η 42χρονη, η οποία ήταν και εκείνη τοξικομανής, δεν ξύπνησε, σύμφωνα με την ομολογία του δράστη και στη συνέχεια έκρυψε τη σορό της στο δώμα του κτηρίου.

«Κοιμήθηκε και δεν ξύπνησε» δήλωσε συγκεκριμένα. Απάντησεις για το πως έφυγε από τη ζωή η 42χρονη θα δώσει η νεκροψία-νεκροτομή.

Στελέχη της ΔΑΟΕ παρατήρησαν ότι οι δύο αγννούμενες είχαν κοινό γνωστό τον δράστη και ξεκίνησαν να τον παρακολούθουν.

Ήταν θέμα χρόνου η σύλληψη του.