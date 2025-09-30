Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της ΕΜΑΚ προκειμένου να απεγκλωβίσει έναν χρυσοθήρα, ο οποίος εγκλωβίστηκε σε μια σπηλιά, σε περιοχή του Δήμου Τεμπών στη Λάρισα.

Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης, τέσσερις χρυσοθήρες επιχειρούσαν να εντοπίσουν λίρες σε μια σπηλιά βάθους 22 μέτρων, αλλά ένα ατύχημα τους ανάγκασε να καλέσουν τις Αρχές για βοήθεια, μέσω του 112.

Ο ένας από τους τέσσερις άνδρες εγκλωβίστηκε, κατά τη διάρκεια της κατάβασής του για το σημείο όπου φέρεται να είχαν εντοπίσει τον «θησαυρό».

Συνεργός του παρέμεινε εκεί που έψαχναν και ειδοποίησε Αστυνομία και ΕΚΑΒ, ενώ οι άλλοι δύο απομακρύνθηκαν και αναζητούνται από τις αστυνομικές Αρχές οι οποίες έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να τους εντοπίσουν.