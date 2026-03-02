Σοκ προκαλεί στην τοπική κοινωνία, η είδηση του εντοπισμού νεκρής ηλικιωμένης γυναίκας, το απόγευμα της Δευτέρας (2/3), σε ασανσέρ ξενοδοχείου στο κέντρο του Βόλου.

Με τραύμα στο κεφάλι

Ειδικότερα, η γυναίκα βρέθηκε μέσα στον ανελκυστήρα του ξενοδοχείου, φέροντας τραύμα στο κεφάλι, σύμφωνα με ρεπορτάζ του thenewspaper. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν το τραύμα προήλθε από πτώση ή αν σχετίζεται με ενδεχόμενη εγκληματική ενέργεια.

Στο σημείο οι Αρχές

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν τον χώρο και διεξάγουν έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Παράλληλα, αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει φως στα αίτια θανάτου.

Έμενε στο ξενοδοχείο με τον γιο της

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα διέμενε στο ξενοδοχείο μαζί με τον γιο της. Ο τελευταίος βρίσκεται αυτή την ώρα στην Αστυνομία, όπου καταθέτει στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας του ξενοδοχείου που ενδέχεται να συμβάλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Πηγή: thenewspaper