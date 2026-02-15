Τη ζωή του έχασε την Κυριακή (15/2) ένας κρατούμενος στις Φυλακές Δομοκού, από πυροβολισμό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα είναι κρατούμενος και φέρει τραύμα από όπλο.

Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πρόκειται για πρώην αστυνομικό, που είχε κατηγορηθεί και καταδικαστεί ως ηθικός αυτουργός στη δολοφονία μιας 37χρονης γυναίκας στη Ζάκυνθο.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο ο κρατούμενος να πήρε το όπλο από σωφρονιστικό υπάλληλο. Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο ο κρατούμενος να είχε δικό του όπλο.

Ο πυροβολισμός έλαβε χώρα μέσα στο γραφείο του Αρχιφύλακα των Φυλακών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας» το θύμα ζήτησε να συναντήσει τον Αρχιφύλακα των Φυλακών. Στο πλαίσιο της συζήτησης υπήρξε λογομαχία και συμπλοκή και ο κρατούμενος, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, τραυματίστηκε θανάσιμα.

Μπροστά στο περιστατικό, ήταν ένας γνωστός Αλβανός βαρυποινίτης και ένα ακόμη άτομο.

Κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών της ΕΛ.ΑΣ. έχει μεταβεί στις Φυλακές Δομοκού προκειμένου να προβεί σε έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Επίσης θα αξιοποιηθεί και υλικό από τις κάμερες των Φυλακών.

Ποιος είναι ο κρατούμενος, πρώην αστυνομικός

Το θύμα είναι πρώην αστυνομικός που καταδικάστηκε ως ηθικός αυτουργός της δολοφονίας της 37χρονης Χριστίνας Κλουτσινιώτη, τον Ιούνιο του 2020 στον Άγιο Σώστη Ζακύνθου.

Ο πρώην αστυνομικός είχε συλληφθεί με άλλους επτά κατηγορουμένους τον Ιούνιο του 2020, για την ίδια δολοφονία, και αρχικά είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Τον πρώην αστυνομικό, ο οποίος υπηρέτησε ως υποδιοικητής Ασφαλείας στη Ζάκυνθο, είχε κατονομάσει για παράνομες δραστηριότητες στο νησί, ο Ντίμης Κορφιάτης (σύζυγος της Χριστίνας Κλουτσινιώτη), ο οποίος επίσης δολοφονήθηκε τον περασμένο Μάιο.

Ο πρώην αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ είχε καταδικαστεί σε 20 χρόνια κάθειρξη, για τη ληστεία σε βάρος του νυν δημάρχου Ζακύνθου Νικήτα Αρετάκη, από τον οποίο είχαν αποσπάσει 500.000 ευρώ. Στο Εφετείο ωστόσο, η ποινή του μειώθηκε στα 12 χρόνια κάθειρξη, εξέτισε τα 3/5 της ποινής του και αποφυλακίστηκε.

