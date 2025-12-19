Μία ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Παρασκευής (19/12) στην Αθήνα, καθώς ένα κοριτσάκι μόλις πέντε μηνών εντοπίστηκε νεκρό από τους γονείς του, ενώ κοιμόταν μαζί τους στο ίδιο κρεβάτι.

Σύμφωνα με το MEGA, το κοριτσάκι κοιμόταν από την πλευρά του μπαμπά του ενώ ο δίδυμος αδερφός του, από την πλευρά της μητέρας του.

Το ζευγάρι των δύο 19χρονων, όταν ξύπνησε το πρωί εντόπισε το παιδί νεκρό.

Το βρέφος διακομίστηκε στο «Αγία Όλγα» όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστά τα αίτια θανάτου και απαντήσεις θα δώσει η ιατροδικαστική εξέταση.