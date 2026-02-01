Σορός άνδρα εντοπίστηκε μέσα σε ρέμα στη Νέα Πέραμο, στο τέρμα της λεωφόρου Καταδρομών.

Τη σορό εντόπισε περαστικός που διερχόταν τυχαία από το συγκεκριμένο σημείο.

Εκτιμάται ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, ενώ την έρευνα ανέλαβε ήδη το Ανθρωποκτονιών.

Πιθανότατα πρόκειται για αγοούμενο 27χρονο άνδρα, ο οποίος φέρει τατουάζ και η εξαφάνιση του οποίου είχε δηλωθεί πριν από μία εβδομάδα περίπου στο ΤΔΕΕ Ελευσίνας, από μία γυναίκα που είπε ότι ήταν η αρραβωνιαστικιά του.

Ο 27χρονος τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής είχε πέσει θύμα αρπαγής έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα, με τους δράστες να μην επικοινωνούν ποτέ με την οικογένειά του για ζητήσουν λίτρα.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, είχε δει ένοπλους άνδρες μέσα από κάμερες ασφαλείας και όπως διαπιστώθηκε το όχημα τους είχε κλεμμένες πινακίδες.

Προς το παρόν οι αστυνομικοί δεν είναι σε θέση να καταλάβουν αν υπάρχουν εξωτερικές κακώσεις και για αυτό έχει μεταβεί στο σημείο ιατροδικαστής.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας είχε δεχθεί απειλές, ενώ δεν έχει ποινικό παρελθόν.