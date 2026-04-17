Συναγερμός σήμανε στις Αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (17/04), καθώς εντοπίστηκε σορός νεαρής κοπέλας στον Ισθμό της Κορίνθου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ένα κορίτσι ηλικίας 17 ετών, του οποίου το άψυχο σώμα βρέθηκε να επιπλέει στα νερά της Διώρυγας Κορίνθου. Οι αρμόδιες Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και ανέσυραν τη σορό στη στεριά, στην περιοχή της Ποσειδωνίας Κορίνθου.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Η σορός της νεαρής κοπέλας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να ακολουθήσει η προβλεπόμενη διαδικασία εξακρίβωσης των αιτίων του θανάτου της από ιατροδικαστή.

Ακόμη, σημειώνεται πως η εξαφάνισή της είχε δηλωθεί το βράδυ της Πέμπτης στο ΑΤ Ψυχικού καθώς είναι κάτοικος της περιοχής. Το κορίτσι εντοπίστηκε μέσω του στίγματος του κινητού της.

Οι γονείς της βρίσκονται στο Λιμεναρχείο των Ισθμίων και τα πρώτα στοιχεία δείχνουν αυτοχειρία.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Πρωινές ώρες σήμερα ενημερωθήκαμε για το περιστατικό. Η 17χρονη εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή Ποσειδωνίας, στην είσοδο της διώρυγας της Κορίνθου.

Ακολούθησε επιχείρηση εντοπισμού και ανάσυρσης της κοπέλας. Η ανάσυρση έγινε από ιδιώτη δύτη, παρουσία περιπολικού σκάφους και στελεχών της υπηρεσίας μας.

Η σορός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την ταυτοποίησή της».

Πηγή: Korinthostv