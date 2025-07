Κατάθεση στην Αστυνομία έδωσε η Ελληνίδα πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή, ο οποίος δολοφονήθηκε άγρια το μεσημέρι της Παρασκευής (4/7), στην οδό Ειρήνης στην Αγία Παρασκευή.

Η ίδια, όπως είπε, δεν γνωρίζει για το ποιος ή ποιοι μπορεί να κρύβονται πίσω από την εν ψυχρώ εκτέλεση του πρώην συζύγου της, αφήνοντας άλυτο το μυστήριο γύρω από την πιθανή ταυτότητα του δράστη.

Από τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο 43χρονος έφθασε στη χώρα μας από το Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, για δικαστήρια που αφορούν στα παιδιά που έχει αποκτήσει με την Ελληνίδα πρώην σύζυγό του.

Τελικά το νήμα της ζωής του κόπηκε οριστικά πριν δύο ημέρες, ενώ κινούνταν πεζός επί της οδού Ειρήνης στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής με σκοπό να συναντήσει τα παιδιά του.

Ο δράστης, φορώντας μάσκα, προσέγγισε το θύμα, πυροβόλησε τουλάχιστον πέντε φορές και, σύμφωνα με μάρτυρες, αποχώρησε από το σημείο πεζός.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να ταυτοποιήσουν τον καθηγητή αξιοποιώντας τα κλειδιά που είχε πάνω του, καθώς πληροφορίες από την πρώην σύζυγό του, η οποία έμαθε ότι δεν συναντήθηκε με τα παιδιά, διάβασε την είδηση για τη δολοφονία στην περιοχή και απευθύνθηκε στις Αρχές προκειμένου να δηλώσει την εξαφάνισή του. Εκεί ήταν που έμαθε τελικά πως ο άνδρας είχε δολοφονηθεί.

Αυτό που παραμένει, ωστόσο, ακόμη άγνωστο, είναι το κίνητρο του δράστη, μιας και το θύμα δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές στη χώρα μας. Την ίδια ώρα και η πρώην σύζυγός του ανέφερε στους αστυνομικούς πως δεν γνωρίζει κάποιον ο οποίος θα ήθελε να κάνει κακό στον πρώην σύζυγό της.

Επικοινωνία του ιδιοκτήτη Airbnb με την ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤNews, χθες ο ιδιοκτήτης Airbnb τηλεφώνησε σε αστυνομική υπηρεσία και ανέφερε ότι ο ενοικιαστής του σπιτιού του, έχει να εμφανιστεί δύο ημέρες και πιθανολογεί πως είναι ο δολοφονημένος στην Αγία Παρασκευή, γεγονός που βοήθησε ουσιαστικά το Τμήμα Ανθρωποκτονιών να λύσει το γρίφο με την ταυτότητα του θύματος.

Πράγματι κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών, πήγε στο διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας, όπου εκεί εντόπισε προσωπικά έγγραφα του θύματος, και κατέληξαν έτσι στη γυναίκα του, η οποία κατέθεσε ήδη στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών.

Στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας, έχει μπει ένα άτομο με το οποίο ο 53χρονος καθηγητής, είχε προσωπικές διαφορές. Το πρόσωπο αυτό αναζητήθηκε, αλλά δεν εντοπίστηκε.

Φέρεται ο ύποπτος που αναζητείται, και το θύμα να είχαν δώσει ραντεβού στο σημείο που έγινε η δολοφονία, για να λύσουν τις διαφορές τους. Και ενώ ο 43χρονος καθηγητής περίμενε στην οδό Ειρήνης, στοιχείο που αποτυπώνεται στις κάμερες ασφαλείας, εμφανίστηκε μεταμφιεσμένος ο δολοφόνος του και τον πυροβόλησε πέντε φορές και τον τραυμάτισε θανάσιμα.

Οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών δεν αποκλείουν το πρόσωπο με το οποίο είχε κλείσει το ραντεβού να τον παγίδεψε, να μην πήγε ο ίδιος στο σημείο, αλλά να έστειλε τον πληρωμένο δολοφόνο.

Δηλαδή, να ήταν ηθικός αυτουργός στη δολοφονία και όχι φυσικός.

Ο εκτελεστής, μετά την δολοφονία έφυγε πεζός αλλά στη συνέχεια σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤNews, έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας να επιβιβάζεται σε όχημα που οδηγούσε συνεργός του και να εξαφανίζονται.

Οι επόμενες ώρες και ημέρες θεωρούνται κρίσιμες, ώστε να ταυτοποιηθεί ο δολοφόνος ή ο ηθικός αυτουργός της εκτέλεσης του Πολωνού καθηγητή.

Το βιογραφικό του Πολωνού καθηγητή:

Σύμφωνα με το βιογραφικό του Πολωνού καθηγητήPrzemyslaw Jeziorski, που έχει δημοσιευθεί στο διαδίκτυο, αναφέρονται τα εξής:

Ο Przemyslaw Jeziorski έχει υπηρετήσει ποικίλους ρόλους στον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό κόσμο.

Ο Przemyslaw ξεκίνησε την καριέρα του το 2008 ως Ερευνητής στη Microsoft και ως Υπότροφος Θεωρίας Τιμών στο Booth School of Business του Πανεπιστημίου του Σικάγο.

Το 2010, μετακινήθηκε στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins ως Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών.

Το 2012, εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, στο Μπέρκλεϊ, στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Haas, όπου κατείχε τους ρόλους του Αναπληρωτή Καθηγητή Μάρκετινγκ, στην έδρα Egon & Joan Von Kaschnitz Distinguished Professor, και του Επίκουρου Καθηγητή Μάρκετινγκ.

Το 2015, έγινε συνιδρυτής του Keybee και το 2016, έγινε Αναπληρωτής Εκδότης στο Management Science.

Το 2021, υπήρξε Επισκέπτης Υπότροφος στο Πανεπιστήμιο Duke – The Fuqua School of Business.

Το εκπαιδευτικό υπόβαθρο του Przemyslaw Jeziorski, περιλαμβάνει διδακτορικό στα Οικονομικά από το Stanford University Graduate School of Business (2006-2010), Μεταπτυχιακό στα Οικονομικά από το University of Arizona – Eller College of Management (2004-2006), Μεταπτυχιακό στα Μαθηματικά από το University of Arizona (2004-2006), Μεταπτυχιακό στις Ποσοτικές Μεθόδους και Πληροφοριακά Συστήματα από το SGH Warsaw School of Economics (2001-2004) και Πτυχίο στις Ποσοτικές Μεθόδους και τα Πληροφοριακά Συστήματα από το SGH Warsaw School of Economics (2001-2004).