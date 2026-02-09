Σε σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες, εξελίσσεται η υπόθεση της διερεύνησης των υπόλοιπων προσώπων, που πρωταγωνιστούν στο θρίλερ κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις, μαζί με τον 54χρονο συλληφθέντα Σμήναρχο Χ.Φ., ο οποίος και θα απολογηθεί αύριο Τρίτη ενώπιον του Στρατιωτικού Εισαγγελέα.

Οι Αρχές που διερευνούν την πολύκροτη υπόθεση, προσπαθούν να συνθέσουν τα …κομμάτια του παζλ, αναζητώντας τα υπόλοιπα πρόσωπα, ενώ εκτιμούν ότι το δίκτυο των κατασκόπων συγκροτεί μια μορφή πυραμίδας, στην κορυφή της οποίας δεν βρίσκεται ο Σμήναρχος που συνελήφθη, αλλά η γυναίκα-σκιά, που τον στρατολόγησε και τον έπεισε να πουλήσει στην Κίνα κρατικά μυστικά.

Το πρόσωπο-κλειδί, λοιπόν στην πολύκροτη αυτή υπόθεση που από την περασμένη Πέμπτη (5/2), συνταράσσει τις Ένοπλές Δυνάμεις, είναι η συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής έρευνες δεν έχει σχέση με τις Ε.Δ., αλλά διαδραματίζει κομβικό ρόλο στη στρατολόγηση και καθοδήγηση όλων των εμπλεκομένων.

Στην κορυφή της «πυραμίδας» η «γυναίκα–σκιά»

Οι Αρχές έχουν μέχρι στιγμής καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το δίκτυο κατασκοπείας λειτουργεί με τη δομή «πυραμίδας», στην κορυφή του οποίου δεν βρίσκεται ο 54χρονος Σμήναρχο της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη, αλλά από το πρόσωπο που τον προσέγγισε και τον έπεισε να διαρρεύσει διαβαθμισμένες πληροφορίες.

Η συγκεκριμένη γυναίκα, λοιπόν, φέρεται να ήταν παρούσα σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το 2025 στην Αθήνα, κατά την οποία ο Σμήναρχος συναντήθηκε τετ α τετ με τον Κινέζο κατάσκοπο. Κλιμάκια του ΓΕΕΘΑ και της ΕΥΠ διαθέτουν φωτογραφικό υλικό που απεικονίζει την εν λόγω γυναίκα μαζί με τον συγκεκριμένο άνδρα.

Κατά συνέπεια, οι έρευνες επικεντρώνονται στο αν ήταν εκείνη που προσέγγισε αρχικά τον αξιωματικό, όπως και στο πότε αλλά και με ποιον τρόπο ήρθε σε επαφή με τον Κινέζο πράκτορα.

Το προφίλ του Κινέζου πράκτορα

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, το επίθετο του Κινέζου κατασκόπου δεν είναι κινεζικό, αλλά αμερικανικό, με τις Αρχές να εξετάζουν σε ποιο πρόσωπο κατέληγαν οι απόρρητες πληροφορίες που φέρεται να έστελνε.

Ανάκτηση κρίσιμων αρχείων από δεύτερο κινητό

Την ημέρα της αιφνίδιας έρευνας στο γραφείο του Σμήναρχου από την ΕΥΠ και το ΓΕΕΘΑ, παρών ήταν και ένας νεαρός αξιωματικός της Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας του ΓΕΕΘΑ, εξειδικευμένος στην ασφάλεια δικτύων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν εκείνος που κατάφερε να ανακτήσει σβησμένα αρχεία από δεύτερο κινητό τηλέφωνο – «σκιά» μάρκας Samsung, στο οποίο είχε εγκατασταθεί κρυπτογραφημένη εφαρμογή επικοινωνίας.

Οι συναντήσεις στο κέντρο της Αθήνας

Οι Αρχές έχουν στη διάθεσή τους συγκεκριμένες φωτογραφίες από τουλάχιστον δύο συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2025 σε κεντρικά καταστήματα της Αθήνας, μεταξύ του 54χρονου Σμήναρχου και του Κινέζου πράκτορα.

Σε αμφότερες τις συναντήσεις φέρεται να ήταν παρόν και τρίτο πρόσωπο, ηλικίας περίπου 40 με 45 ετών, το οποίο χαρακτηρίζεται ως πρόσωπο-κλειδί, με ρόλο μεγαλύτερο ακόμη και από εκείνον του αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο Κινέζος πράκτορας είχε παραβρεθεί το 2025 σε συνέδριο σε άλλη χώρα του ΝΑΤΟ και στη συνέχεια έκανε σύντομη στάση στην Αθήνα, όπου πραγματοποιήθηκε μία από τις συναντήσεις.

Πληρωμές σε ευρώ μέσω κρυπτογραφημένης εφαρμογής

Οι πληρωμές προς τον Σμήναρχο φέρονται να γίνονταν μέσω της κρυπτογραφημένης εφαρμογής στο δεύτερο κινητό. Τα ποσά κυμαίνονταν από 5.000 έως 15.000 ευρώ, τον μήνα ή το τρίμηνο, ανάλογα με τη σημαντικότητα των πληροφοριών, που διαβιβάζονταν.

Βαρύτατες οι κατηγορίες για τον Σμήναρχο – Οδηγείται ενώπιον της στρατιωτικής Δικαιοσύνης

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 54χρονος Σμήναρχος χαρακτηρίζονται βαρύτατες. Μέχρι την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, οπότε και θα οδηγηθεί ενώπιον του στρατιωτικού εισαγγελέα, κρατείται στο Αεροδικείο Καρέα.

Το προφίλ του 54χρονου Σμήναρχου και οι «κακόβουλοι παράγοντες»

Το προφίλ του 54χρονου αξιωματικού ήταν άψογο. Ανώτερος αξιωματικός με 32 χρόνια υπηρεσίας, δήλωνε παντού την αγάπη του για την πατρίδα και τη δουλειά του.

Ήταν εξειδικευμένος σε θέματα επικοινωνιών, ηλεκτρονικών συστημάτων και κυβερνοασφάλειας. Στα social media είχε ιδιαίτερα ενεργό προφίλ και μοιραζόταν φωτογραφίες από ταξίδια, διασκέδαση, αλλά και Συνέδρια που παρακολουθούσε για την κυβερνοασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ο Σμήναρχος παράλληλα αρθρογραφούσε. Μάλιστα, το 2023 είχε γράψει ότι «οι κακόβουλοι παράγοντες ζουν ανάμεσά μας – δουλεύουμε μαζί τους. Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να τους λάβει σοβαρά υπόψη και να τους περιορίσει. Οι insiders αποτελούν κρίσιμο πόρο και όσοι είναι κακόβουλοι μπορούν να αποβούν σημαντική απειλή για κάθε επιχείρηση, αν υποτιμηθούν».

Τα περισσότερα άρθρα είχαν σχέση με την εξειδίκευσή του σε ζητήματα κυβερνοασφάλειας.

«Καθώς οι προηγμένες κυβερνοεπιθέσεις γίνονται πιο συχνές και έντονες και στοχεύουν σε ένα ευρύτερο φάσμα τομέων και βιομηχανιών, οι δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις προσπαθούν να προετοιμαστούν καλύτερα για τον μετριασμό των κυβερνοαπειλών και την αντιμετώπιση μιας πιθανής κυβερνοεπίθεσης που θα επηρεάσει τα έσοδά τους και θα βλάψει τη φήμη τους», είχε σημειώσει ο Σμήναρχος.