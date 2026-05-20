Άλυτο μυστήριο παραμένει η έντονη οσμή, που προσομοιάζει με υγραέριο ή καμένο καύσιμο,που «έπνιξε» χθες το μεσημέρι το λεκανοπέδιο της Αττικής.

Το φαινόμενο έγινε αρχικά αισθητό στα νότια προάστια και το παραλιακό μέτωπο (Καλλιθέα, Νέα Σμύρνη, Παλαιό Φάληρο, Άλιμο, Γλυφάδα) και γρήγορα επεκτάθηκε προς το κέντρο της Αθήνας, τον Πειραιά αλλά καιενδότερες περιοχές, προκαλώντας μπαράζ τηλεφωνημάτων στην Πυροσβεστική. Η κατάσταση οδήγησε, μάλιστα, στην προληπτική εκκένωση του Δημαρχείου Παλαιού Φαλήρου και του 4ου Γυμνασίου Νέας Σμύρνης, καθώς υπήρξαν αναφορές ακόμη και για συμπτώματα ζάλης σε πολίτες.

Αποκλείστηκε η βλάβη στο δίκτυο φυσικού αερίου

Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, συνεργεία της Enaon EDA και του ΔΕΣΦΑ, το Λιμενικό, καθώς και κλιμάκια των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. Παρά τους εξονυχιστικούς ελέγχους, οι αρμόδιοι φορείς ξεκαθάρισαν ότι δεν υπήρξε καμία πτώση πίεσης ή ένδειξη διαρροής στο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου, ενώ και οι σταθεροί μετρητές ρύπων δεν κατέγραψαν ανησυχητικές τιμές.

Οι εξηγήσεις Κολυδά: Προς τη θάλασσα στρέφονται οι έρευνες

Θέση για το περίεργο φαινόμενο πήρε ο έμπειρος μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς. Μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσίασε τα μετεωρολογικά δεδομένα, αναλύοντας την πορεία των αέριων μαζών. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι αέριες μάζες είχαν κινηθεί προηγουμένως κυρίως από νότιο έως νοτιοανατολικό θαλάσσιο ή παράκτιο τομέα, διαγράφοντας τροχιές που σχετίζονται άμεσα με τον Σαρωνικό και το νότιο παραλιακό μέτωπο της Αττικής.

«Το εύρημα αυτό είναι σημαντικό, διότι καθιστά μετεωρολογικά συμβατή μια θαλάσσια ή παράκτια προέλευση της οσμής. Δεν αποτελεί όμως απόδειξη της ακριβούς πηγής», υπογράμμισε ο μετεωρολόγος.

Στο κείμενο της ανάρτησής του ο μετεωρολόγος έγραψε:

#HYSPLIT οι αέριες μάζες που έφτασαν στις περιοχές όπου αναφέρθηκε η οσμή είχαν προηγουμένως κινηθεί από νότιο–νοτιοανατολικό θαλάσσιο ή παράκτιο τομέα. Το στοιχείο αυτό καθιστά μετεωρολογικά συμβατή μια θαλάσσια ή παράκτια προέλευση, χωρίς όμως να αποδεικνύει την ακριβή αιτία. «Η έντονη οσμή που έγινε αισθητή σε περιοχές της Αττικής, όπως η Νέα Σμύρνη, το παραλιακό μέτωπο και το κέντρο της Αθήνας, προκάλεσε ανησυχία στους πολίτες και κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Από τους μέχρι τώρα ελέγχους δεν προκύπτει διαρροή φυσικού αερίου, γεγονός που στρέφει την έρευνα σε άλλες πιθανές πηγές. Η προκαταρκτική ανάλυση με οπισθοτροχιέςδείχνει ότιΤο στοιχείο αυτό καθιστά μετεωρολογικά συμβατή μια θαλάσσια ή παράκτια προέλευση, χωρίς όμως να αποδεικνύει την ακριβή αιτία.

είναι λιμενικές ή ναυτιλιακές δραστηριότητες, καύσιμα, λύματα, οργανική αποσύνθεση ή φυτοπλαγκτόν. Πιθανές πηγές που πρέπει να διερευνηθούν

Για ασφαλές συμπέρασμα απαιτούνται χημικές μετρήσεις πεδίου και διασταύρωση με τα μετεωρολογικά δεδομένα.

Από το φυτοπλαγκτόν μέχρι τα πλοία

Με βάση τη συγκεκριμένη γεωγραφική προέλευση, ο μετεωρολόγος έθεσε στο μικροσκόπιο μια σειρά από πιθανά σενάρια που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης από τις αρχές. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Φυσικά φαινόμενα: Η οργανική αποσύνθεση ή φαινόμενα που σχετίζονται με το φυτοπλαγκτόν στη θαλάσσια περιοχή.

Η οργανική αποσύνθεση ή φαινόμενα που σχετίζονται με το φυτοπλαγκτόν στη θαλάσσια περιοχή. Ανθρωπογενείς δραστηριότητες: Λιμενικές ή ναυτιλιακές δραστηριότητες, καύσιμα ή διαχείριση λυμάτων.

Παράλληλα, τοπικοί φορείς αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο η μυρωδιά να προήλθε από κάποιο πλοίο που μετέφερε υγροποιημένο αέριο και βρισκόταν στα ανοιχτά, υπενθυμίζοντας ότι παρόμοιο περιστατικό είχε αναστατώσει την Αττική και το 2023 χωρίς να δοθεί σαφής απάντηση.

Αν και οι έλεγχοι της Πυροσβεστικής και των περιβαλλοντικών υπηρεσιών ολοκληρώθηκαν αργά το βράδυ χωρίς να εντοπιστεί η ακριβής εστία, οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα. Διαβεβαιώνουν, ωστόσο, το κοινό ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για τη δημόσια ασφάλεια, ενώ οι δήμοι συνιστούν στους πολίτες, σε περίπτωση που το φαινόμενο επαναληφθεί, να παραμένουν προληπτικά σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα.