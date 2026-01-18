Επιχείρηση διάσωσης 8 ορειβατών, οι οποίοι αγνοούνται στον Ταΰγετο, βρίσκεται σε εξέλιξη, σε ιδιαίτερα δύσβατο ορεινό πεδίο από το μεσημέρι της Κυριακής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι ορειβάτες επικοινώνησαν με την Πυροσβεστική το μεσημέρι της Κυριακής, και ενημέρωσαν ότι είχαν χαθεί.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν συνολικά 41 Πυροσβέστες με τις ορειβατικές ομάδες της 1ης και της 6ης ΕΜΑΚ, καθώς και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ Πελοποννήσου με τα drone της.

Παράλληλα, στο σημείο επιχειρούν και πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λακωνίας, ενισχύοντας τις επίγειες δυνάμεις καθώς και εθελοντικές ομάδες.

Οι ορειβάτες έχουν εντοπιστεί, όμως η πρόσβαση στο σημείο είναι πολύ δύσκολη.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες γλίστρησαν και έπεσαν σε χαράδρα.

Ακόμη, σύμφωνα με τις πληροφορίες οι 4 εκ των 8 είναι τραυματίες, και η υπόλοιπη ομάδα έχει αναλάβει να τους μεταφέρει σε όσο το δυνατόν πιο ασφαλές σημείο γίνεται.

Προς το παρόν, πεζοπόρα τμήματα κατευθύνονται προς το σημείο που βρίσκονται οι ορειβάτες.

Σημειώνεται ότι λόγω των ισχυρών ανέμων το ελικόπτερο δεν κατάφερε να προσεγγίσει τους ορειβάτες, οι οποίοι χρήζουν αεροδιακομιδής.

Δείτε σχετικό βίντεο: