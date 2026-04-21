Θρίλερ στην Κρήτη με 43χρονη, της οποίας τα ίχνη έχουν χαθεί από την περασμένη Κυριακή (19/04).

Η Ελευθερία Γιακουμάκη είναι μητέρα τριών παιδιών και φέρεται να έφυγε από το σπίτι της οικογένειας με το αυτοκίνητό της, τις πρωινές ώρες της 19ης Απριλίου. Από τότε δεν έχει απαντήσει σε καμία κλήση στο κινητό της, όμως το απόγευμα φαίνεται πως έστειλε ένα μήνυμα στον γιό της ότι θα τον καλέσει αργότερα, κάτι που δεν έγινε ποτέ.

Ανησυχούν τα παιδιά της – Ο 21χρονος γιος της δήλωσε την εξαφάνισή της

Οι αναπάντητες κλήσεις έχουν προκαλέσει αναστάτωση στην οικογένειά της.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας, κατά τη 01:00, ο μεγαλύτερος γιος της, ηλικίας 21 ετών πέρασε το κατώφλι στου Β’ Αστυνομικού Τμήματος, με σκοπό να δηλώσει την εξαφάνιση της μητέρας του, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες είναι διαζευγμένη.

Σημειώνεται πως το τελευταίο στίγμα που έδωσε το κινητό της αγνοούμενης Ελευθερίας εντοπίζεται στην περιοχή του Αφέντη Χριστού, στον Γιούχτα, η οποία όμως καλύπτει μία μεγάλη γεωγραφική ακτίνα περίπου 10 χιλιομέτρων. Drones της ΕΛ.ΑΣ πέταξαν στον ουρανό, προκειμένου να εντοπίσουν τη γυναίκα ή το αμάξι της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρωί της Δευτέρας, δηλαδή της επόμενης ημέρας από την εξαφάνισή της, η 43χρονη μητέρα είχε δικαστήριο στο Ηράκλειο για σοβαρή προσωπική της υπόθεση, ως παθούσα.

Υπεράνθρωπη προσπάθεια καταβάλουν οι Αρχές για να εντοπίσουν το αυτοκίνητο της, ένα λευκό Honda, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Το Missing Alert για την 43χρονη Ελευθερία

Το πρωί της περασμένης Κυριακής εξαφανίστηκε από τις Δαφνές Ηρακλείου Κρήτης, η Ελευθερία Γιακουμάκη, 43 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε την Δευτέρα για την εξαφάνιση της και άμεσα προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης, κατόπιν αιτήματος των οικείων της, καθώς πιθανώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

«Η Ελευθερία Γιακουμάκη έχει ύψος 1,70 μ., είναι αδύνατη, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρα ρούχα. Οδηγούσε ένα Honda HR-V 2001, χρώματος άσπρου, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΗΜ 6356.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά ΕΔΩ».