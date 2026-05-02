Σε θρίλερ εξελίσσεται η εξαφάνιση γνωστού επιχειρηματία στο Αλιβέρι Εύβοιας. Ο 62χρονος Σπύρος Ρέτσας έφυγε το πρωί της Δευτέρας 30 Μαρτίου από το σπίτι του και τα ίχνη του έχουν χαθεί έκτοτε.

Σε ανείπωτο πόνο έχει βυθίσει η εξαφάνισή του, τη σύζυγο και τέσσερα παιδιά του, ενώ δεκάδες ερωτήματα για τη συγκεκριμένη υπόθεση παραμένουν αναπάντητα.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Φως στο Τούνελ», ο 62χρονος επιχειρηματίας έφυγε πριν ένα μήνα από το σπίτι του, χωρίς να κουβαλά κανένα έγγραφο πιστοποίησης, ενώ ακόμα και τα κλειδιά του οχήματός του παρέμειναν ακουμπισμένα πάνω στο γραφείο του. Τίποτα δεν προμήνυε ότι δεν θα γυρίσει πίσω.

Ο Σπύρος Ρέτσας έφυγε χωρίς να έχει μαζί του πορτοφόλι, μετρητά ή κάρτες. Ούτε το κινητό του δεν πήρε, το οποίο βρέθηκε κανονικά στην πρίζα να φορτίζει. Όλα έδειχναν πως είχε πρόθεση να γυρίσει πίσω στην καθημερινότητά του, στη γυναίκα και τα αγαπημένα του παιδιά.

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει είναι αν είχε προγραμματισμένο ραντεβού που εξελίχθηκε σε «παγίδα» ή αν προέκυψε οτιδήποτε άλλο εκείνο το πρωινό.

Τίποτα δεν έδειχνε πως ο επιχειρηματίας θα φύγει χωρίς να γυρίσει πίσω. Σύμφωνα με μαρτυρίες της οικογένειάς του, πριν φύγει αγκάλιασε τον μικρότερο του γιο, ο οποίος ετοιμαζόταν να φύγει για το σχολείο, ενώ έδωσε περισσότερα χρήματα από το συνηθισμένο στην κόρη του.

Όλες του οι κινήσεις σήμερα επανεξετάζονται ως πιθανές ενδείξεις αποχαιρετισμού.

Ποιος είναι ο Σπύρος Ρέτσας

Ο 62χρονος είναι επιχειρηματίας, πατέρας τεσσάρων παιδιών ηλικίας 15 έως 22 ετών που τον τελευταίο καιρό δεν εργαζόταν, ούτε όμως αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα.

Είχε καταγωγή από το Νεοχώρι και παλαιότερα είχε αναπτύξει σημαντική επιχειρηματική δραστηριότητα, διατηρώντας franchise υποκατάστημα μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ, ενώ είχε επεκταθεί σε εξαγωγές φρούτων και θερμοκήπια. Παράλληλα, ήταν ένας αφοσιωμένος σύζυγος και πατέρας, σύμφωνα με τα συγγενικά του πρόσωπα.

Η τελευταία κούρσα με το ταξί

Βήμα – βήμα καταγράφηκε η τελευταία διαδρομή του 62χρονου από την εκπομπή «Φως στο Τούνελ».

Λίγο πριν τις 10 το πρωί της Δευτέρας 30 Μαρτίου, ο Σπύρος Ρέτσας έφυγε πεζός από το σπίτι του και κατευθύνθηκε προς την πλατεία του Αλιβερίου. Εκεί βρίσκεται η πιάτσα με τα ταξί και σύμφωνα με πληροφορίες επιβιβάστηκε στο πρώτο της σειράς, καθισμένος στο πίσω κάθισμα, κρατώντας σφιχτά μια σακούλα.

Από την οδηγό του ταξί ζήτησε να τον μεταφέρει στην παραλία «Πεθαμένος», μια απομονωμένη περιοχή κοντά στα ιχθυοτροφεία, με σπηλιές και πηγάδια. Σημειώνεται πως η συγκεκριμένη παραλία, εκείνη την περίοδο του χρόνου είναι έρημη και η διαδρομή από την πλατεία διαρκεί περίπου δεκαπέντε λεπτά.

Η μαρτυρία-κλειδί

Το «Φως στο Τούνελ» εντόπισε τη οδηγό του ταξί και εκείνη σοκαρισμένη περιέγραψε την τελευταία του διαδρομή. Σύμφωνα με την οδηγό, ο 62χρονος το πρωί εκείνης της Δευτέρας ήταν απόλυτα ψύχραιμος, δεν έδειχνε να τον απασχολεί κάτι και καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής την καθοδηγούσε με ηρεμία.

Όταν το άφησε στο σημείο που της υπέδειξε, τον είδε να κατευθύνεται μόνος προς την παραλία. Ακόμη, η οδηγός ταξί ανέφερε πως η ίδια υπέθεσε πως ίσως είχε βάρκα στο σημείο ή θα συνέχιζε προς το λιμάνι του Καράβου.

Έπειτα η οδηγός συναντήθηκε με τη σύζυγο του αγνοούμενου, Βάσω Αλεξανδρή και η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη. Η σύζυγος την αγκάλιασε και της είπε: «Να φιλήσω τα χέρια που τον ακούμπησαν τελευταία. Δεν φταις εσύ, κορίτσι μου. Πού να το ήξερες…».

Περιπλέκεται η υπόθεση – Το δεύτερο ταξί

Το «κουβάρι» αυτής της υπόθεσης περιπλέκεται ακόμη περισσότερο, με μια νέα μαρτυρία που αναφέρει την παρουσία δεύτερου ταξί στο ίδιο σημείο το μεσημέρι της 30ής Μαρτίου. Ένας κάτοικος γειτονικού οικισμού ανέφερε πως ότι είδε όχημα ταξί σταθμευμένο ακριβώς στο σημείο όπου είχε αποβιβαστεί ο επιχειρηματίας.

Απορίας άξιο είναι το πώς δεύτερο ταξί κλήθηκε στο σημείο, ενώ ο επιχειρηματίας δεν κουβαλούσε μαζί του κινητό τηλέφωνο.

Ανάγκη για νέα έρευνα

Στήθηκε μεγάλη επιχείρηση με τη συμμετοχή της Πυροσβεστικής, της Ομάδας Διάσωσης Εύβοιας SAR 312 που συνεργάζεται με το Missing Alert, εθελοντές, drones και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά για οτν εντοπισμό του αγνοούμενου, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Ο πρόεδρος του «Χαμόγελο του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος, δεσμεύτηκε ότι ο μηχανισμός του οργανισμού θα στηρίξει μια νέα οργανωμένη έρευνα στην περιοχή, με στόχο να δοθούν απαντήσεις.