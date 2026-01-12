Έντονη αγανάκτηση και σοβαρές αιχμές για καθυστερήσεις στις κρίσιμες πρώτες ώρες της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας από την περιοχή του Ρίου, εκφράζει ο Πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος, μιλώντας για σοβαρά κενά στις έρευνες της Αστυνομίας, τα οποία, όπως υποστηρίζει, έθεσαν την 16χρονη Λόρα, που εξαφανίστηκε από την περασμένη Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, σε αυξημένο κίνδυνο.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Γιαννόπουλος δεν κρύβει την απογοήτευσή του για τον τρόπο που κινήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές. «Δυστυχώς υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση. Οι έρευνες δεν έγιναν έγκαιρα. Υπήρχε βιντεοληπτικό υλικό από τα γύρω καταστήματα και δεν το έπαιρναν. Οι πρώτες ώρες είναι πάντα κρίσιμες», τονίζει με έμφαση, αφήνοντας σαφείς αιχμές για συγκεκριμένους αξιωματικούς.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι το «Χαμόγελο του Παιδιού» αναγκάστηκε να ζητήσει την παρέμβαση της Εισαγγελίας Εφετών και Πρωτοδικών Πάτρας, προκειμένου να εκδοθεί επιπλέον Amber Alert και να διερευνηθεί σε βάθος η υπόθεση. «Τι έκανε η Αστυνομία όλον αυτόν τον καιρό; Με αυτή την καθυστέρηση, το παιδί είναι εκτεθειμένο και ποιος ξέρει πού…», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Η 16χρονη Λόρα αγνοείται από το πρωί της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου, ημέρα επαναλειτουργίας των Σχολείων. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποιο ασφαλές ίχνος της, ενώ η αγωνία για την τύχη της κορυφώνεται όσο περνούν οι ώρες. Η ανήλικη είχε έρθει πριν από περίπου τρία χρόνια στην Ελλάδα από τη Γερμανία, μαζί με την οικογένειά της και ζούσαν μόνιμα στο Ρίο της Αχαΐας.

Την ημέρα της εξαφάνισης, την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, στις 7:30 το πρωί, έφυγε από το σπίτι της στην περιοχή του Ρίου για να πάει στο Σχολείο, ωστόσο σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, κατευθύνθηκε στην Αθήνα με ταξί.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλούν οι πρώτες μαρτυρίες που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών. Σύμφωνα με αυτές, το πρωί της εξαφάνισης η Λόρα φέρεται να συναντήθηκε με έναν ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος είχε μαζί του και ένα ακόμη ανήλικο παιδί. Όπως αναφέρεται, υπάρχουν βίντεο που δείχνουν τη Λόρα να συναντά τον εν λόγω άνδρα ηλικίας 60-65 ετών, με άσπρα μαλλιά, συνοδευόμενο από ένα ακόμη ανήλικο κορίτσι. Ο άνδρας και η ανήλικη που τον συνόδευε, έφυγαν με αυτοκίνητο, ενώ η Λόρα έφυγε με ταξί.

Την ίδια ώρα, στοιχεία που εξετάζονται δείχνουν ότι η ανήλικη κατευθύνθηκε προς την Αθήνα με το ταξί, γεγονός που διευρύνει το πεδίο των ερευνών και εντείνει την αγωνία για την έκβαση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες φίλης της οικογένειας, η Λόρα είναι ένα ήσυχο κορίτσι που δεν μιλά πολύ καλά ελληνικά. Η εξαφάνισή της συνέβη την ημέρα που άνοιξαν τα Σχολεία, και οι γονείς της ανακάλυψαν την απουσία της το μεσημέρι, όταν την περίμεναν να επιστρέψει με το σχολικό λεωφορείο.

Η οικογένεια έχει συλλέξει στοιχεία από κάμερες, προσπαθώντας να βοηθήσει τις Αρχές στην ανεύρεσή της.

Η οικογένεια της Λόρας απευθύνει έκκληση στην ίδια την ανήλικη: «Δεν είμαστε θυμωμένοι μαζί σου. Δεν θα υπάρξει καμία τιμωρία, παιδί μου. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι είσαι ζωντανή και ασφαλής. Περιμένουμε απλώς ένα σημάδι. Σε αγαπάμε».

Άμεσα ενημερώθηκε το «Χαμόγελο του Παιδιού», το οποίο προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι η ζωή της μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο. Η Λόρα έχει ύψος 1,60 μ., ζυγίζει περίπου 50 κιλά, έχει ξανθοκόκκινα μαλλιά και γαλάζια μάτια. Την ημέρα της εξαφάνισης φορούσε μπλε μπουφάν, μαύρο τζιν, μαύρα αθλητικά adidas με λευκές ρίγες και κουβαλούσε γκρι σχολική τσάντα.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» απευθύνει εκ νέου έκκληση σε όποιον έχει οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της 16χρονης, να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρμόδιες Αρχές ή με την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056. Οι πληροφορίες μπορούν να δοθούν ανώνυμα, με μοναδικό στόχο την προστασία και την ασφάλεια του παιδιού.

Με πληροφορίες από pelop.gr