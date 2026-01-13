Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα, με τις Αρχές να συλλέγουν και να εξετάζουν καρέ-καρέ οπτικό υλικό, μαρτυρίες και κρίσιμες καταθέσεις που επιχειρούν να φωτίσουν τα τελευταία ίχνη της ανήλικης. Η Λόρα, κόρη Γερμανών που ζουν μόνιμα στην Πάτρα τα τελευταία τρία χρόνια, εξαφανίστηκε στις αρχές Ιανουαρίου, προκαλώντας συναγερμό στην οικογένεια και τις διωκτικές αρχές.

Το φωτογραφικό ντοκουμέντο πριν χαθούν τα ίχνη της

Νέο στοιχείο που ήρθε στο φως αποτελεί φωτογραφία από κάμερα ασφαλείας καταστήματος, η οποία καταγράφει τη 16χρονη λίγο πριν την εξαφάνισή της. Στο στιγμιότυπο, η Λόρα φαίνεται να συνομιλεί με έναν ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος συνοδεύεται από ένα ανήλικο παιδί.

Η ανήλικη διακρίνεται να φορά τη σχολική της τσάντα και να συνομιλεί ήρεμα με τον άνδρα, χωρίς να προκύπτουν ενδείξεις έντασης ή εξαναγκασμού. Η συνάντηση φαίνεται σύντομη, ωστόσο έχει τεθεί στο μικροσκόπιο των Αρχών, καθώς πρόκειται για μία από τις τελευταίες καταγεγραμμένες επαφές της.

Αποχώρηση με ταξί – Διαφορετική πορεία για τον άγνωστο άνδρα

Λίγο αργότερα, σύμφωνα με το ίδιο υλικό, η 16χρονη αποχωρεί από το σημείο επιβιβαζόμενη σε ταξί. Ο ηλικιωμένος άνδρας, από την άλλη, μπαίνει σε διαφορετικό όχημα και κατευθύνεται προς διαφορετική κατεύθυνση. Οι εικόνες αυτές, εξετάζονται εξονυχιστικά από τις Αρχές, χωρίς όμως μέχρι στιγμής, να έχουν εξαχθεί ασφαλή συμπεράσματα, για τη σχέση ή τη φύση της επαφής μεταξύ τους.

Η δήλωση της εξαφάνισης και τα πρώτα ευρήματα

Η εξαφάνιση της Λόρας δηλώθηκε επίσημα στις 8 Ιανουαρίου, όταν οι γονείς της προσήλθαν στο αστυνομικό τμήμα και ανέφεραν, ότι η κόρη τους δεν επέστρεψε στο σπίτι, μετά από το σχολείο. Από την έρευνα που ακολούθησε, η ΕΛ.ΑΣ. διαπίστωσε ότι η ανήλικη είχε αγοράσει πρόσφατα ένα iPhone από συμμαθητή της, ενώ είχε εκμυστηρευτεί σε φίλη της ότι χρειαζόταν χρήματα, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «κάπου θέλει να πάει».

Παράλληλα, οι Αρχές φέρονται να έχουν εντοπίσει υλικό που καταγράφει τις κινήσεις της σε ενεχυροδανειστήριο στην Πάτρα. Το στοιχείο αυτό εξετάζεται σε συνδυασμό με τις πληροφορίες για πώληση κοσμημάτων και άλλων προσωπικών αντικειμένων, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς εξασφάλισε χρήματα λίγο πριν εξαφανιστεί.

Μαρτυρίες από υπαλλήλους του φούρνου της γειτονιάς

Στις 9 Ιανουαρίου, οι γονείς της Λόρας επέστρεψαν στην αστυνομία, μεταφέροντας μαρτυρίες από εργαζόμενους στο φούρνο της γειτονιάς. Σύμφωνα με αυτές, η 16χρονη εθεάθη να συνομιλεί με έναν ενήλικο άνδρα μέσα σε αυτοκίνητο.

Αστυνομικοί μετέβησαν στο κατάστημα και, ελέγχοντας το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, επιβεβαίωσαν ότι η ανήλικη μίλαγε με τον ενήλικο άνδρα, χωρίς ωστόσο να επιβιβάζεται στο όχημα ή να αποχωρεί μαζί του. Η ΕΛ.ΑΣ. αναζητά τις πινακίδες του συγκεκριμένου αυτοκινήτου, ώστε να ταυτοποιηθεί ο οδηγός, ο οποίος θεωρείται πρόσωπο-κλειδί στην υπόθεση.

Το ταξίδι στην Αθήνα

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει ότι η Λόρα έφτασε στην Αθήνα με ταξί. Ο οδηγός έχει ήδη καταθέσει στις Αρχές, δηλώνοντας ότι η ανήλικη ήταν μόνη της καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει ερωτήματα, με τον πατέρα της 16χρονης να δηλώνει δημόσια πως «κανονικά δεν επιτρέπεται ένας ταξιτζής να μεταφέρει ανήλικο μόνο του στην Αθήνα».

Το βίντεο με τον ηλικιωμένο άνδρα και το ανήλικο κορίτσι

Σύμφωνα με πληροφορίες τηλεοπτικής εκπομπής, υπάρχει βίντεο που δείχνει τη Λόρα το πρωί της εξαφάνισης, να συναντιέται με άνδρα ηλικίας περίπου 60-65 ετών, με άσπρα μαλλιά, ο οποίος είχε μαζί του ακόμη ένα ανήλικο κορίτσι.

Η συνάντηση φέρεται να έγινε απέναντι από το σχολείο της, κοντά σε σημείο, όπου συνηθίζουν να συγκεντρώνονται μαθητές για πρωινό. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το δεύτερο κορίτσι δεν ήταν γνωστό στους μαθητές της περιοχής.

Καταθέσεις «κλειδιά» συμμαθητών

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στις καταθέσεις συμμαθητών της 16χρονης, από τις οποίες προκύπτει ότι:

-είχε αγοράσει πρόσφατα κινητό τηλέφωνο με νέα SIM,

-συγκέντρωνε χρήματα με σκοπό να φύγει στη Γερμανία για να βρει άτομο που θεωρούσε αδελφό της (χωρίς να υπάρχει συγγένεια εξ αίματος),

-είχε πάρει μαζί της το διαβατήριό της,

-πούλησε κοσμήματα σε ενεχυροδανειστήριο,

-σε βίντεο φαίνεται να ανταλλάσσει αντικείμενα,

-δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί το Ι.Χ. του άγνωστου άνδρα,

-έχει ταυτοποιηθεί ο οδηγός του ταξί που τη μετέφερε στην Αθήνα.

Μαρτυρίες και αγωνία από το περιβάλλον της

Ο τελευταίος άνθρωπος που φέρεται να την είδε ανέφερε πως η Λόρα συνομιλούσε με έναν άνδρα που φορούσε γυαλιά μυωπίας, χρησιμοποιώντας εφαρμογή μετάφρασης στο κινητό της.

Φίλη της 16χρονης δήλωσε πως η Λόρα δυσκολευόταν ιδιαίτερα με την προσαρμογή της από τη Γερμανία στην Ελλάδα, τόσο λόγω γλώσσας, όσο και λόγω σχολικού περιβάλλοντος. Όπως ανέφερε, το τελευταίο διάστημα πουλούσε ρούχα, τσάντες και καλλυντικά, λέγοντας πως «δεν τη χαρακτήριζαν πια».

Η έκκληση της οικογένειας

Μέχρι στιγμής, η 16χρονη παραμένει άφαντη, με την οικογένεια και τους φίλους της να απευθύνουν έκκληση σε όποιον γνωρίζει οτιδήποτε, να ενημερώσει άμεσα τις Αρχές. Την ημέρα της εξαφάνισής της φορούσε μπλε μπουφάν, μαύρο τζιν παντελόνι, μαύρα αθλητικά παπούτσια με λευκές ρίγες και γκρι σχολική τσάντα.

Η υπόθεση έχει τεθεί υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Πάτρας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, με στόχο τον εντοπισμό της 16χρονης και την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών της εξαφάνισής της.